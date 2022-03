Horóscopos 9 de marzo

VIRGO 6

Horóscopo Virgo

Agosto 23 – Septiembre 21

Una persona allegada busca tu apoyo, pero prefieres mantenerte al margen porque lo has ayudado en el pasado y cuando lo has necesitado no ha estado disponible para ti. Esta bien, eres libre de elegir lo que haces, pero procura ser más justo, quizá no has evaluado lo que sucedió con objetividad.