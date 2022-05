Horóscopos 9 de mayo

SAGITARIO 9

Horóscopo Sagitario

Noviembre 22 – Diciembre 21

Aprovecha las oportunidades en cuanto se presenten. Si no actúas, otros lo harán, y no puedes permitir que otros saquen ventaja de lo que con tanto esfuerzo y trabajo cimentaste. Llevas semanas, quizá meses, detrás de esto, y ahora en la recta final no puedes perderlo.