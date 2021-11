Horóscopos 9 de noviembre

CAPRICORNIO 10

Horóscopo Capricornio

Diciembre 22 – Enero 19

Es un día ideal para pedir el ascenso o aumento de sueldo, o ambas cosas. ¿Qué es lo peor que puede suceder? ¿Que te digan que no? Si es no, es no y punto. Pero, ¿qué tal si la respuesta es sí?