Iconos de belleza de los 90 que con la edad se ven mejor que nunca

Estas famosas de los 90 han demostrado que no necesitan de las cirugías estéticas para lucir espectacular a pesar del paso de los años.

Famosas de los 90 que envejecen con gracia y elegancia

Winona Ryder

Winona se hizo mundialmente famosa tras su participación en la película Beetlejuice de 1988. Durante la década de los 90 se convirtió en una de las actrices más codiciadas del cine.

Hoy en día forma parte del reparto de la serie juvenil, Stranger Things, donde ha demostrado que su talento sigue intacto, así como su belleza que ha recistido al paso del tiempo.

Sobre envejecer sin ayuda de las cirugías, ha declarado: “Me encanta envejecer, creo que tiene que ver con siempre haber sido la niña del set. Y es interesante, porque hoy en día la cirugía estética es considerada algo tan importante como la higiene. He conocido a personas que me dicen apuntando a mi frente: ‘Oh, usted debería, ya sabe… recuperar la forma que solía tener’, y en ese momento yo les digo: ‘¡No! He estado esperando mucho tiempo para que esto ocurra’”.

Kate Winslet

Famosa por su participación en Titanic, Kate se ha ganado el respeto en Hollywood por su gran talento y una maravillosa trayectoria llena de reconocimientos.

Es una de las actrices que también se ha negado a recurrir a las cirugías para mantenerse joven:

“Nunca cederé. Va en contra de mi moral, de la manera en la que mis padres me educaron y de lo que considero que debe ser una belleza natural. Soy actriz, no quiero que se congele la expresión de mi cara”.

Julia Roberts

Fue con la película de 1990, Mujer Bonita, que Julia se dio a conocer y se convirtió en una de las actrices mejor pagadas y galardonas de Hollywood.

La actriz que hoy cuenta con 54 años de edad, asegura que no necesita de las cirugías para seguir siendo la eterna mujer bonita:

“Quiero que mis hijos sepan cuando estoy enojada, cuando estoy feliz y cuando estoy confundida. Tu cara cuenta una historia...y no debería ser la de tu camino al consultorio médico”.

Jennifer Aniston

La actriz que alcanzó el éxito con Friends, unas de las series más populares en todo el mundo, asegura haber estado tentada a evitar el paso del tiempo con ayuda de los tratamientos estéticos; sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que no era la mejor opción para envejecer y seguir luciendo bella.

"Hace diez años recibí un tratamiento con láser para la piel. Fue demasiado agresivo. Entonces me di cuenta de que algo que funciona a corto plazo puede causar daños a largo plazo.

La gente piensa que me he puesto muchas inyecciones, pero ese no es el caso. No dije que no lo intenté, pero rápidamente sentí que era una pendiente resbaladiza".

Jennifer López

La cantante y actriz se ha hecho famosa por lucir bella y espectacular a pesar de los años, por lo que muchos han llegado a suponer que JLo, ha recurrido a las cirugías y otros tratamientos estéticos para lucir radiante; sin embargo, ella lo ha negado tajantemente en sus redes sociales:

"LOL ¡¡¡es solo mi cara!!! Por la 500 millonésima vez... ¡¡Nunca me he puesto Bótox ni ningún otro tipo de inyectable, y no me he hecho cirugías!! Solo digo".

Alicia Silverstone

El éxito para esta actriz comenzó con The Crush en 1993, desde entonces se convirtió en una de las actrices juveniles más reconocidas.

A sus 45 años, Alicia asegura que verse bien a pesar del paso del tiempo y sin el uso de tratamientos estéticos, se debe a una dieta a base de plantas, asegura que es su secreto para mantener una piel bella y joven.

Brooke Shields

Es una de las actrices más famosas por sus actuaciones y por su bella apariencia a la edad de 53 años, y es que su secreto no tiene nada que ver con las cirugías.

"Realmente tengo mucho miedo a esas cosas. Quiero hacer todo lo posible para verme y sentirme lo mejor que pueda, sin recurrir a eso". Sobre envejecer aseguró: "Creo que hay que aceptarlo, pero al mismo tiempo, estar dispuesto a hacer lo que nos haga sentir más cómodos".

Y asegura que su secreto para seguir luciendo bella, tiene que ver con dormir suficiente, beber mucha agua y consumir poco alcohol.

Sarah Jessica Parker

La actriz de Sexo en la Ciudad no ha negado que se ha hecho uno que otro retoque para lucir bella; sin embargo, cuando fue criticada por lucir sus canas en las primeras imágenes de su nueva serie And Just Like That, respondió: