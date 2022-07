Jennifer Lopez y Ben Affleck se casan en Las Vegas: esta es su historia de amor

La primera vez que Jennifer Lopez aceptó casarse con Ben Affleck tenían sólo unos meses de conocerse. En enero de 2002 filmaron juntos Gigli, una cinta que fue un fracaso en la taquilla, pero un gran éxito como cupido, ya que detonó uno de los romances más famosos de Hollywood en la primera década del siglo XXI.

Cómo inició la relación de Jennifer Lopez y Ben Affleck

En ese tiempo, “La Diva del Bronx” tenía problemas en su segundo matrimonio con el bailarín Chris Judd, con quien se había casado en 2001, y Ben Affleck llevaba dos años de haber terminado con Gwyneth Paltrow. Se hicieron amigos. O eso decían, porque para julio ya se les veía más cariñosos. Cuando aumentaron sus problemas matrimoniales, Jennifer no dudó en divorciarse para estar con Ben.

getty

El romance se tornó intenso como vimos en el video Jenny from the Block, que MTV estrenó en noviembre de ese año y que causó escándalo por una escena en la que, mientras toman el sol en un yate, Ben besa el trasero de JLo y le desata el bikini.

Años después ella trató de eliminar ese video por todos los medios sin lograrlo. Hoy día ha desistido de esa lucha, y no porque haya dejado ir el pasado, sino porque en un interesante giro del destino el amor del que quiso borrar registro está de regreso. Y, ¿por qué no?, incluso han vuelto a protagonizar un video: el de Marry Me, tema musical de la película homónima que la actriz y cantante estrenó en febrero pasado.

¿Cuándo fueron pareja por segunda vez Jennifer Lopez y Ben Affleck?

“Hemos madurado. Somos los mismos, pero diferentes. Y eso es lindo”, dijo Lopez a Rolling Stone sobre lo que significa para ella volver a estar con Ben Affleck. Entre titubeos y ganas de tocar el tema, contó que, en definitiva, ha sido una sorpresa maravillosa “tener una segunda oportunidad para el verdadero amor”.

“Como dije, hemos aprendido mucho. Ahora sabemos qué es real y qué no. Es eso, el juego ha cambiado”, concluye J.Lo, dejando claro que nunca dejó de amar a Ben, pero es verdad cuando la sabiduría popular dice que el amor no basta, porque en algunas ocasiones todo depende de estar en el lugar y en el momento correctos.

Es comprensible. Cuando se comprometieron por vez primera no sólo eran más jóvenes y extravagantes, sino estrellas en ascenso, por lo que la obsesión mediática que obtuvo su relación fue simplemente abrumadora. Y eso influyó en que aceleraran su compromiso.

getty

No había pasado ni un mes del lanzamiento de “Jenny From the Block” cuando, en casa de la madre de Ben en Boston, él le pidió matrimonio. “Había velas, floreros, ramos. Sonaba mi canción ‘Glad’. Todo fue abrumador porque no me lo esperaba y sólo pensé: ‘¡Oh, Dios’”, dijo la también empresaria a Diane Sawyer en una entrevista para ABC. Un momento feliz que para ellos fue el principio del final.

Anillos de compromiso de Jennifer Lopez que le dio Ben Affleck

La prensa enloqueció y su obsesión por la pareja se convirtió en una especie de infatuación por el anillo de compromiso. Una joya de Harry Winston como pocas veces se ha visto. Un diamante rosa de 6.1 quilates. El precio fue un escándalo: 2.5 millones de dólares que, dos décadas más tarde, los valuadores de H&T Pawnbrokers calculan que cuesta cinco veces más. De acuerdo con el Daily Mail, no se sabe si ella lo devolvió o lo conservó tras disolverse el compromiso, pero su otrora publicista Rob Shuter aseguró que, por lo que vio, ella no se lo regresó a Ben.

getty

Como haya sido, el anillo de “Bennifer" tuvo un impacto que influyó en la industria de la joyería nupcial. Todo mundo empezó a soñar con diamantes rosas que, aunque no solían considerarse tan valiosos como los de transparencia absoluta, gracias a Jennifer aumentaron tanto su demanda que, en subastas, rozaron los 40 millones de dólares.

El nuevo anillo de compromiso que Ben Affleck le dio a Jennifer Lopez volvió a dar de qué hablar. Esta vez es un diamante verde de 8.5 quilates en corte esmeralda que, se dice, puede tener un valor mayor a los 10 mdd.

Cuando compartió la noticia en un video para sus fans, J.Lo aseguró que este color es su favorito. “Me da suerte. Tal vez recuerden cierto vestido de ese tono”. Y si no funcionó un diamante rosa, quizá la suerte del verde ayudará.

¿Por qué Jennifer y Ben Affleck no se casaron la primera vez?

Puede ser coincidencia o no que el estreno de la película Marry Me, donde Lopez comparte créditos con Maluma, fuera tan cercano a su segundo compromiso con Affleck.

La cinta narra la historia de una pareja hipermediática conformada por dos estrellas musicales y estando a punto de casarse, ella descubre que su prometido le ha sido infiel. Algo así vinos en 2003.

En aquel año, Jennifer y Ben habían fijado la fecha de su boda para el 14 de septiembre. Pero en julio, a menos de tres meses de la boda, Affleck fue visto en un club de striptease en Vancouver. The National Enquirer publicó que el actor le había sido infiel a su prometida “con al menos una mujer”. Poco después, el anillo de Jennifer brillaba, pero por su ausencia.

Mientras Affleck negaba las acusaciones, en agosto llegó el estreno de Gigli, la película que los había flechado. Quién sabe si se debió a la mala calidad de la cinta o a que los protagonistas mostraban un halo de declive, pero el estreno fue un fracaso y, según la crítica especializada, es una de las peores películas de todos los tiempos.

Luego pasó lo impensable. Un día antes de la boda, un vocero de “Bennifer” anunció que el evento se cancelaba. ¿La razón? “La excesiva atención mediática”. En enero de 2004, Associated Press reportó que el agente de Jennifer había confirmado, con autorización de la actriz y cantante, que su compromiso con Ben había terminado. Sobre eso, la intérprete opinó en la revista People que habían sido demasiado ingenuos: “Hicimos pública nuestra relación y la pisotearon”, lamentó.

getty

Sin embargo, ahora, a sus 52 años, con un filme recién estrenado, Lopez opina que, aunque Ben y ella tuvieron miedo de hacer público su regreso como pareja debido al circo que vivieron hace dos décadas, está “feliz y orgullosa de estar con él”. “Es una hermosa historia de amor que tuviéramos una segunda oportunidad”, y todos estamos de acuerdo.

Las otras relaciones que tuvieron Jennifer Lopez y Ben Affleck

Ella considera que ahora que son más maduros también son más inteligentes y experimentados. “Estamos en un momento distinto de nuestras vidas, ambos tenemos hijos y nos hemos vuelto conscientes de muchas cosas, por lo que no queremos poner nada en juego, y somos más protectores de estos hermosos momentos que vivimos”.

Todo eso lo aprendieron tras la sonada ruptura. Meses después de romper con Ben, J.Lo se casó con Marc Anthony, quien había sido su novio a finales de los 90. Mientras tanto, cuatro meses después de esa boda, Ben comenzó a salir con Jennifer Garner, con quien había tenido un crush en 2002 cuando protagonizaron Daredevil. Se casaron en 2005 y eso marcó la separación definitiva de las vidas de Affleck y la diva del Bronx.

getty

Ambos tuvieron hijos. Jennifer a los gemelos Emme y Maximilian, y Ben a Violet, Seraphina y Samuel. Y aunque los dos matrimonios tuvieron momentos de esplendor, se derrumbaron en menos tiempo de lo que esperábamos.

El de Lopez y Marc Anthony con fuertes tensiones en 2011 y el de Ben y Jennifer Garner en 2018, tras los problemas de alcoholismo e infidelidades del actor.

getty

Solteros a destiempo, Jennifer salió con el cantante Drake. Por esa época declaró que a veces pensaba

en su relación con Affleck: “En un tiempo distinto, con diferentes circunstancias, quién sabe qué habría pasado, pero había amor genuino ahí”.

Entonces ella comenzó a salir con el exbeisbolista Alex Rodriguez y parecía que había encontrado al amor de su vida. Vivían como una familia armoniosa y, cuando él le pidió matrimonio en 2019 y ella dijo que sí, todos imaginamos una de las más grandes bodas de Hollywood.

getty

Pero se ‘atravesó’ la pandemia. Una cuestión del destino que hizo que cambiaran la fecha de la boda en dos ocasiones. Tiempo suficiente para que saliera a la luz una infidelidad de Rodriguez.

Como si fuera una maldición, J.Lo vio cómo las revistas rosas se llenaban de imágenes de su prometido y Madison LeCroy, participante del reality Sourthen Charm. Ella disolvió el compromiso.

Paralelamente, Ben dio otra nota: tenía un romance con la actriz cubana Ana de Armas. Y aunque las cosas parecían marchar bien, la relación no duró ni un año y, por vez primera en años, Ben Affleck y Jennifer Lopez estuvieron por fin solteros al mismo tiempo.

getty

Jennifer Lopez y Ben Affleck 2022: propuesta de matrimonio

“Es hermoso que nuestra relación se siente muy diferente a como fue hace años. La apreciamos y celebramos más. Y es que ¿cada cuándo encuentras a alguien a quien de verdad amas y tienes una segunda oportunidad con esa persona? Es algo tan raro, único y bello que no lo queremos dar por hecho”, dice J.Lo.

Algo que encaja a la percepción con lo que pensaba en 2016 cuando imaginaba su relación en un tiempo distinto. Como si aquella declaración se hubiera tratado de un decreto, “Bennifer” regresó.

Comenzamos a verlos convivir con sus hijos, ir a eventos públicos y hasta oficializar su relación en Instagram. Pero lo que resultó una sorpresa es que se comprometieran de nuevo. “El sábado por la noche, mientras estaba en mi lugar favorito en la Tierra (tomando un baño de burbujas), mi hermoso amor se arrodilló y me propuso matrimonio”, dijo la cantante en un video.

Me tomó por sorpresa y sólo lo miré a los ojos sonriendo y llorando al mismo tiempo, tratando de entender el hecho de que después de 20 años, esto estaba sucediendo de nuevo. JLo

Ahora, mientras vivimos a través de redes sociales la boda que nunca ocurrió en 2003, ella se regocija de los frutos de Marry Me y de su trabajo como productora de la serie Good Trouble y de las cintas The Mother (en proceso de posproducción) y Shotgun Wedding, al tiempo que cuida su vida personal. “Sólo quiero que mi futuro esté lleno de amor y felicidad con mis hijos y mi pareja. Todos queremos ser felices con alguien que nos acompañe en el camino y que envejezca con nosotros. Y considero que, justo ahora, me siento muy bien en ese aspecto”.