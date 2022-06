Johnny Depp: la evolución de su estilo a través de los años

No hay duda alguna de que Johnny Depp tiene porte y un estilo muy característico de él —pero todo esto, al mismo tiempo, mientras demuestra su versatilidad en cada uno de los papeles que ha protagonizado—.

Depp se volvió el intrañable 'Edward Scissorhands', un maníaco travestido de Hollywood como la estrella de 'Ed Wood', ha trabajado en numerosas ocasiones con Tim Burton, e interpetó a la perfección la imagen del periodista gonzo Hunter S. Thompson —solo para mencionar unos cuantos de sus iniciales personajes.

Ahora, con 59 años de edad (9 junio 1963) puede jactarse de ser uno de los actores más camaleónicos que hay en Hollywood. Y ahora uno de los más... ¿polémicos? Desde que ganó el caso contra Amber Heard su popularidad aumentó, así como el recuerdo de su legado actoral.

Johnny Depp: evolución de estilo a través de los años

Dejaremos por aquí un par de #tb (throwback pictures) con motivo de su cumpleaños y cómo es que a lo largo del tiempo ha mantenido —o evolucionado— su estilo.

1987

Un joven Johnny Depp con chaqueta de cuero y sombrero de explorador.

1988

¿Alguien quiere un autógrafo?

1988

En la premiere de 'Parenthood' donde luce tan bien que ni esa mochila plateado fosforescente nos quita la atención de ese rostro.

1989

En la premiere de '21 jump street' con esa cadena de bad boy y un traje café oscuro.

1990

Johnny Depp y Wynona Ryder asistiendo a la fiesta del fotógrafo Herb Ritts donde definitivamente no nos habría molestado que Depp fuese de esos invitados que llegan en t-shirt blanca.

1991

En los Golden Globes luciendo como un personaje sacado de la mente de Tim Burton (lo decimos en el buen sentido).

1995

Corte a, otros Golden Globes ahora de la mano con Kate Moss (quien testificó en el juicio de Johnny Depp por un error de Amber Heard) y luciendo increíble en ese traje negro.

2001

Johnny Depp en París con una bufanda de esas que extrañamente estaban tan de moda en los dosmiles. Oh lala.

2003

Un Johnny Depp en su apogeo durante la premiere de 'Once Upon a Time in Mexico' y sus llamativos lentes.

¿Cuál es tu estilo favorito?