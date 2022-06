"La belleza no es sinónimo de juventud": Julianne Moore habla sobre envejecer con gracia

¿Julianne Moore considera que las cirugías estéticas sólo empeoran la apariencia de manera artificial?

Aunque la reputada actriz de 61 años está preocupada por los estragos físicos que puede ir experimentando durante su etapa de madurez, por el momento la estadounidense se niega a pasar por el bisturí para conservar la esencia de la juventud, ya que cree que este tipo de remedios sólo son capaces de agravar el problema y ofrecen una estética demasiado artificial.

"Creo que cada uno debería hacer lo más adecuado para su bienestar, lo que sientan que es correcto. En mi caso, no me quiero arriesgar a poner en peligro mi trabajo, y sé que si me sometiera a determinadas operaciones mi rostro perdería naturalidad y expresividad, lo que afectaría negativamente a mi carrera".