La evolución de moda de Hubert Givenchy en 15 históricas fotos

Un 10 de marzo del 2018 murió Hubert de Givenchy, creador de los vestidos de Audrey Hepburn, Grace Kelly, Jackie Kennedy, y muchas más figuras importantes.

Aniversario luctuoso de Hubery Givenchy

El considerado símbolo de la elegancia parisina falleció a los 91 años de edad en 2018.

Givenchy fue quizás el más famoso por crear el icónico little black dress que usó Audrey Hepburn en la escena de apertura de Breakfast at Tiffany's.

"Fue una gran ayuda saber que él me ayudaría a crear mi papel... Entonces el resto ya no fue tan duro. La ropa simple, pero encantadora de Givenchy me dio la sensación de poder convertirme en cualquier personaje que quisiera", expresó Hepburn en aquel entonces sobre el diseñador.

La amistad entre Givenchy y Hepburn se mantuvo durante 40 años. Esta le ayudó a consolidar su lugar en la historia de la moda y el cine. Ella se convirtió en su musa, y él diseñó sus trajes y vestidos de lana para el musical Funny Face en 1957, y la alegre parodia How is Steal a Million en 1966.

Legado de Hubert Givenchy

Givenchy provenía de un entorno aristocrático y trabajó junto a los entonces desconocidos Pierre Balmain y Christian Dior después de la Segunda Guerra Mundial.

Fue empleado por la diseñadora de vanguardia Elsa Schiaparelli antes de irse a fundar su propia casa de modas en 1952. Allí introdujo el concepto de "separa" —combinaciones de blusas, faldas, chaquetas y pantalones que podrían mezclarse.

Para conmemorar el aniversario luctuoso de Hubert Givenchy, te mostramos una serie de fotos históricas sobre la evolución de su estilo.