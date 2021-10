La familia de Lady Di: quiénes son y a qué se dedican ahora los integrantes del clan Spencer

La nueva película sobre Diana tiene un título que no sólo la incluye a ella, sino a una tribu del más antiguo abolengo, cuya historia no terminó con su desafortunada muerte. Conoce el origen de la princesa de Gales.

LA FAMILIA DE LA PRINCESA DIANA: INICIO

Los Spencer son una familia acaudalada desde el siglo XV, entonces lo eran gracias a la cría de ovejas, y su entrada a la aristocracia se debió al título nobiliario que les fue otorgado en 1765. Desde hace décadas el mundo habla de Diana, su figura más famosa, y actualmente existe mayor interés en ellos gracias a Spencer (Pablo Larraín, 2021), el más reciente filme sobre la princesa; sin embargo, nosotros te vamos a platicar sobre las personas que están detrás de este noble apellido inglés, además de la emblemática royal.

FAMILIA SPENCER, ÁRBOL GENEALÓGICO: ANCESTROS

Tanto John (quien nació en 1924) como Frances (1936), los padres de Diana, tenían vínculos con la familia real. Él por ser hijo del octavo conde de Spencer y caballerizo del rey Jorge V y la princesa Isabel en los 40 y 50. Ella por ser hija de Maurice Roche, cuarto barón Fermoy, quien era amigo del mismo monarca. Como reina, Isabel II acudió a su boda el 1º de junio de 1954 en la abadía de Westminster.

John y Frances Spencer. Getty Images

Pero el matrimonio no fue perfecto. Tuvieron a sus dos primeras hijas (Sarah y Jane) y para el tercer embarazo llegó un niño, quien heredaría el título, pero falleció a las pocas horas de nacido, un duro golpe, sobre todo para Frances. Por eso, cuando volvió a quedar embarazada la pareja esperaba que naciera otro varón, pero no fue así. Diana arribaba al mundo el 1º de julio de 1961.

Tres años después nació el ansiado niño, Charles, pero la pareja no era feliz. Frances se relacionó con un millonario hombre casado, se fue con él en 1967 y contrajeron matrimonio dos años después. De hecho, la madre de ella testificó en su contra y por eso Frances perdió la custodia de sus hijos cuando se divorció de John en 1969. En 1976, él se casó con otra aristócrata, Raine McCorquodale, la madrastra de Diana, por si faltaba un elemento de cuento de hadas en su vida.

La boda de los padres de Diana fue un acontecimiento en la aristocracia británica. En sus primeros años, John y Frances fueron una pareja popular y aparentemente ideal.

Sin embargo, la historia entre ellas no fue tan terrible. Es cierto que Diana ni sus hermanos estuvieron de acuerdo con esa boda, que eran groseros con ella y que la llamaban “Acid Raine”, a pesar de que esta mujer se desvivió por cuidar de John tras el derrame cerebral que sufrió en 1978, aunque no los dejó verlo argumentando que él necesitaba reposo.

En Princess Diana’s ‘Wicked’ Stepmother se habla de una fiesta en 1989 organizada por Raine en la que Diana la empujó y cayó escaleras abajo. Por fortuna, sólo sufrió golpes. “Creo que Diana estaba muy estresada. Esto suena mal, pero ella no fue el centro de atención esa vez”, declaró Sue Howe, la asistente de Raine Spencer.

La relación cambió después. New York Post reporta que en 1994 Raine comenzó a escribirle a Diana y que en 1997 ella la llamó y la invitó a cenar, entonces se reconciliaron. La web Royal Central asegura que se convirtieron en confidentes. ¿Por qué? Quizá porque ese mismo año la princesa se enojó con su madre, después de que ésta dijera a la prensa que estaba feliz de que su hija perdiera su título real tras su divorcio de Carlos. Madre e hija se distanciaron, y no volvieron a hablarse más. Pero quien estuvo cerca de Diana en sus últimos meses de vida fue precisamente Raine.

Raine McCorquodale, la sofisticada aristócrata, fue la última esposa de John Spencer. Él falleció en 1992, ella en 2016.

EL JEFE DEL CLAN: QUIÉN ES CHARLES SPENCER, HERMANO MENOR DE DIANA DE GALES

Quizá después del príncipe William, la persona que más respeta en público la memoria de Diana es Charles, su hermano menor y actual conde de Spencer. Compañeros de juegos en su infancia y separados de sus hermanas mayores por algunos años, él y la princesa tuvieron una buena relación.

“Es mi deber defenderla cuando pueda. Ella me dejó como guardián de sus hijos”, declaró Charles al programa Love Your Weekend en noviembre pasado. Ahí dijo que la producción de The Crown lo contactó para la cuarta temporada. “Me preguntaron si podían filmar en Althorp y dije no. Me preocupa que la gente vea un show así y olvide que es ficción”.

Charles Spencer. Getty Images

Althorp es la casa de la familia desde 1508, en donde él decidió enterrar a Diana para que su tumba estuviera resguardada y, quizá, para dejar atrás el momento en que le negó refugiarse ahí del acoso mediático tras el divorcio de Carlos, argumentando que lo hacía para no exponer a la familia que había formado con la modelo Victoria Lockwood.

Este hombre de 57 años es ahijado de Isabel II, historiador, escritor y es muy activo en redes sociales, pero no por lo que imaginas, sino para difundir sus libros y la historia de Reino Unido, de su familia y de Althorp.

Se casó en 1989 con Victoria y se fueron a Sudáfrica para alejarse del foco mediático y criar a sus hijos, Kitty (de 30 años), las gemelas Amelia y Eliza (29) , y Louis (27) hoy vizconde de Spencer. Las infidelidades de él y las adicciones de ella dieron al traste al matrimonio en 1997, mismo año que Charles marchó tras el ataúd de su hermana, al lado de sus sobrinos William y Harry, con quienes está muy unido.

“Santificar tu memoria sería perder en lo más profundo de tu ser, tu maravilloso y travieso sentido del humor con una risa que te doblegó”. Charles Spencer

En 2001 lo intentó con Caroline Hutton, con quien tuvo a Edmund Charles (de 18 años) y a Lara Caroline (15). Divorciado de nuevo, en 2011 se casó con la modelo y filántropa Karen Villeneuve, con quien tiene una niña de nueve años, que detenta el nombre de su tía desde antes que las hijas de William y Harry: se llama Charlotte Diana Spencer.

KITTY, AMELIA Y ELIZA SPENCER, LAS SOBRINAS MEDIÁTICAS DE LADY DI

Las primeras hijas de Charles son de quienes más se habla ahora. Kitty, la mayor, es modelo e influencer de moda. En julio se casó en una fastuosa boda en Roma con un millonario y usó cinco vestidos de Dolce & Gabbana, firma de la que es embajadora. Charles no estuvo presente, al parecer por una lesión en el hombro que sufrió semanas antes, aunque también se dice que padre e hija no se llevan bien desde que él se casó con Karen, según Daily Mail.

Lady Kitty Spencer. Getty Images

Amelia y Eliza han empezado a ser más visibles desde que Tatler las llevó en portada en marzo de este año y continúan dando entrevistas. De hecho, hace unas semanas caminaron por la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia, con lo que confirmaron que están listas para iniciar su carrera en el modelaje. Amelia, organizadora de eventos, está comprometida con un consultor inmobiliario, mientras que Eliza, diseñadora de interiores, vive con su novio, un ejecutivo en tecnología.

Amelia y Eliza Spencer. Getty Images

Criado en Sudáfrica con sus hermanas, Louis llamó la atención en la boda de su primo Harry en 2018. Este año se instaló en Londres, donde estudia Arte Dramático. Amelia dijo que él pasó el confinamiento en Althorp, que seguro heredará al convertirse en conde, junto con una fortuna calculada en 195 millones de dólares.

Kitty y Louis Spencer. Getty Images

LAS HERMANAS MAYORES DE LA FALLECIDA PRINCESA DIANA

Sarah McCorquodale (1955) es la mayor de los hijos de John y Frances. Al ser hija de un lord, ostenta el título de lady, igual que Diana, y a su bautizo asistió la madre de la reina Isabel II. Ella es la Spencer que salió con Carlos, y es que todos eran parte del mismo círculo social. Años después, Sarah dijo que fue como un cupido entre Diana y el príncipe, mientras que en The Crown la presentan como una celosa.

La prensa llegó a captar momentos de la princesa con sus hermanas, en algunos hasta se notaba que ella les prestaba vestidos de su guardarropa; Sarah la acompañó en eventos y viajes, y hoy día es presidenta del Fondo Conmemorativo de Diana. Su esposo es el aristócrata Neil Edmund McCorquodale y tienen tres hijos, Emily (de 38 años), George (37) y Celia (32), quienes son cercanos a William y Harry.

Jane (1956) también tuvo una buena relación con su hermana, pero se ha mantenido discreta y no acepta entrevistas, a diferencia de Sarah y Charles. Hace tiempo se creía que había un distanciamiento entre ellas porque en 2008, el padre de Dodi Al Fayed (padre de la última pareja de Diana y con quien murió el 31 de agosto de 1997) decía que Robert Fellowes (secretario privado de la reina entre 1990 y 1999) estaba en París la noche del accidente como parte de una conspiración de la casa real para asesinar a la princesa. Fellowes es nada menos que el esposo de Jane. La acusación se derrumbó cuando se demostró que él había estado en Inglaterra esa noche.

Lady Sarah McCorquodale, Lady Jane Fellowes y Charles Spencer, con su sobrino, el príncipe Harry. Getty Images

Sarah y Jane, las hermanas de Diana, acompañaron al príncipe Carlos a París para recoger el cuerpo sin vida de la princesa. Jane fue quien dio la noticia a William y Harry. En el funeral, Charles ofreció un discurso en el que dijo que los tres hermanos velarían por los hijos de lady Di.

Rumores aparte, los hijos de Diana mantienen una buena relación con Jane y Sarah, a quienes vimos en la foto de la presentación de Archie (el hijo de Harry) en 2019 y en la develación de la estatua de la princesa Diana en julio 2021. Jane ostenta el tratamiento lady por ‘partida doble’, tanto por ser hija de un noble como por el título de barón que la reina le dio a su esposo al jubilarse. Tienen tres hijos, Laura (de 41 años y madrina de la hija de William y Kate), Alexander (38) y Eleanor (36).