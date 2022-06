La hermosa historia detrás del amor de la reina Isabel II por sus perros

A lo largo de sus 70 años en el trono, Isabel II ha demostrado la pasión que tiene por los animales, pero hay unos por los que siente especial devoción, se trata de los perros de raza corgi. La Reina ha tenido más de 90 y no concibe su hogar sin sus mascotas. Ellos son los perros de la reina Isabel II.

El primer corgi que pisó el Palacio de Buckingham fue Dookie, un regalo de su padre, el rey Jorge VI, que cautivó con su carácter amable a las princesas Margarita e Isabel.

Cuando cumlió 18 años, la reina recibió como regalo una perrita de nombre Susan, de ella descienden algunos de los corgis y dorgies, cruce de corgi con dackel, que actualmente tiene la Reina.

Isabel II llegó a tener 30 perros de esta raza, y la princesa Diana se refería a ellos como: “la alfombra andante”.

En 1947, la perrita Susan acompañó a la reina Isabel II y Felipe de Edimburgo a su luna de miel en Escocia.

En 2007 contaba aún con cinco corgis, cuatro dorgis y cinco cocker spaniels, pero por razones de seguridad –para evitar traspiés o caídas– le reco-mendaron reducir este “séquito”. Willow, el último de la dinastía de Susan, murió en 2018.

En febrero de 2021, la reina recibió dos nuevos cachorros, un corgi, Muick y un Dorgi, Fergus, de manos de su hijo, el duque de York, y sus hijas, la princesa Beatriz y la princesa Eugenia.

Lamentablemente, Fergus murió solo tres meses después de haber sido entregado a la Reina, y en junio de 2021, el Príncipe Andrew y sus hijas le dieron a la Reina otro corgi, llamado Sandy, para hacerle compañía a Muick.

La Reina también tiene un dorgi anciano, llamado Candy.

Su origen es polémico, unos dicen que desciende del spitz y del cazador de alces noruego, mientras otros afirman que viene del perro de los visigodos que fue introducido por los vikingos en Gales en el siglo IX. Hoy en día es originario de la región de Pembrokeshire (Gales), donde se usa para guiar al ganado.

CARACTERÍSTICAS GENERALES: Perro sumamente activo que se adapta a casas o el campo. Le gusta la comida, por lo que se debe controlar su dieta; tienen tendencia al sobrepeso y una longevidad de 12 a 15 años.

La dieta de los perros se basa en carne fresca, cordero, conejo o ternera, jugo de carne y papas. Todo se les sube desde la cocina en charolas de plata y es la propia Isabel quien mezcla con tenedor y cuchillo, también de plata, la ración de cada uno de los perros con galletas caninas y jugo de carne, luego les indica el orden en que deben comer.

Este acto se lleva a cabo en el pasillo afuera de la lujosa “corgi room”, una habitación a salvo de corrientes de aire.

Cuando uno de los perros se enferma, la soberana utiliza sus propias cremas y ungüentos para curarlos; en uno de los pasajes del libro “En casa con la Reina”, de Brian Hoey, un antiguo sirviente del Palacio, se relata esto:

“Un fin de semana estábamos en Windsor cuando me llamó. Me dijo que Smokey (uno de los perros) estaba cojeando y me pidió que buscara unas viejas fundas de almohada.