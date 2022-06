La nieta favorita de la reina, Meghan Markle y más: fotos del reencuentro de la familia Mountbatten-Windsor

Pocas veces en los últimos años se vio una reunión tan grande de la familia real británica como la que está tomando lugar en el marco del Jubileo de Platino de la reina Isabel II.

Los festejos de este importante suceso de vida iniciaron el jueves 2 de junio, cuando se llevó a cabo del desfile Trooping the Colour. Al día siguiente, el viernes 3 de junio, se dio la misa de Acción de Gracias por el jubileo, donde apareció prácticamente toda la royal family.

[RECOMENDADO: LA REINA ISABEL CONDECORÓ A UN CIENTÍFICO MEXICANO EN EL MARCO DEL JUBILEO DE PLATINO]

La misa de Acción de Gracias por la reina Isabel se realizó sin su presencia

Después de una excepcional aparición en el balcón de Buckingham por el Trooping the Colour —donde el pequeño príncipe Louis nos deleitó con sus divertidos gestos—, la reina se ausentó de la misa de Acción de Gracias.

Un comunicado del palacio explicó el por qué: "la reina ha apreciado mucho el desfile por su aniversario hoy (jueves) y el desfile aéreo, pero ha sentido un cierto malestar".

"Teniendo en cuenta el trayecto y la actividad necesaria para la misa de acción de gracias en la catedral de St. Paul, su majestad ha concluido a regañadientas que no participará".

A la misa acudieron tanto el primer ministro británico, Boris Johnson con su esposa como otros antiguos primeros ministros, entre ellos Tony Blair, Gordon Brown, David Cameron y Theresa May.

Estuvieron presentes desde la nieta favorita de la reina Isabel, Lady Louise Windsor, hasta los polémicos Harry y Meghan. El royal que no asistió —ni se ha aparecido en las celebracionea— es el príncipe Andrés porque dio positivo a covid-19.

¿Por qué Kate y William no conviven con Harry y Meghan durante el jubileo de platino?

William, Kate, Harry y Meghan no se juntaban desde hace dos años, pero el hecho de que haya llegado este sorpresivo reencuentor no significó que los veríamos conviviendo mucho.

De hecho, no hay fotografías de los cuatro juntos. Durante el servicio de la misa entraron y salieron en distinto orden (los Cambridge al frente y detrás de Carlos y Camilla), y se sentaron con una considerable separación.

Pero una fuente del palacio reveló a Page Six que Harry, Meghan, Kate y William no tienen planes de interactuar fuera de los eventos por el jubileo —hasta donde se sabe—. "Al momento, no parece que Harry y Meghan y William y Kate se junten por aparte en las celebraciones del jubileo".

Los mejores looks de los royals en la misa de Acción de Gracias por el jubileo

Pamelas anchas y vestidos tanto con colores chillantes como pastel, estos fueron los mejores looks en la misa por el Jubileo de Platino de la reina Isabel II.

Kate y William

El príncipe Carlos y Camilla Parker usando un modelo color marfil de Fiona Clare.

Meghan Markle y el príncipe Harry

James Mountbatten-Windsor, el príncipe Andrés, la princesa Ana, Timothy Laurence, Sofía de Wessex y Lady Louise Windsor.

Lady Sarah Chatto y su hijo Arthur Chatto.

Carlos y Camilla con los duques de Cambridge al interior de la catedral.

Thomas Kingston y Lady Gabriella Windsor.

Las princesas Eugenia y Beatriz de York.

Zara y Mike Tindall

El príncipe Michael de Kent y la princesa Michael de Kent

Kate llevó un vestido amarillo pálido de Emilia Wickstead y pamela a tono de Philip Treacy.

Sofía de Wessex y Lady Louise Windsor.

Zara Tindall y Sophie Winkleman,

Eugenia de York y su esposo Edoardo Mapelli Mozzi; Jack Brooksbank y Eugenia de York.

Sophie Winkleman y Lord Frederick Windsor

Meghan, Harry y Zara Tindall.

Edoardo Mapelli Mozzi y Beatriz de York.

La familia de los condes de Wessex,

[RECOMENDADO: LOS ELEGANTES OUTFITS DE ISABEL II, KATE MIDDLETON Y LOS HIJOS DE LA DUQUESA EN EL DESFILE]