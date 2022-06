La reina Isabel condecoró a un científico mexicano en el marco del Jubileo de Platino

En medio de todos los festejos que hay alrededor del Jubileo de Platino de la reina Isabel II, llega una noticia que llena de orgullo a los mexicanos.

La monarca condecoró al Dr. Alejandro Madrigal como Officer of the Most Excellent Order of the British Empire (OBE). Esta distinción la hace la reina de una lista de 20 personas que contribuyeron en ámbitos de ciencia, artes, literatura y demás.

Reina Isabel II condecora a científico mexicano como Officer of the Most Excelent Order of the British Empire

"Me siento enormemente honrado de recibir este reconocimiento, particularmente en el año del Jubileo de Platino de la reina Isabel", dijo el profesor Madrigal, vía Anthony Nolan Research Institute, donde fue el primer director científico.

"Siento que es un testamento de lo afortunado y privilegiado que he sido de trabajar con tan excepcionales colegas, a quienes les estoy por siempre agradecido por su dedicación".

La institución recalca que el Dr. Alejandro Madrigal contribuyó al campo del trasplante de células madre, una de las pocas terapias curativas para pacientes con cáncer de sangre.

Quién es Alejandro Madrigal, académico mexicano condecorado por la reina Isabel II

De acuerdo con BBC News, Madrigal creció en la Ciudad de México, donde pasó una infancia complicada en la escuela —y le pedían "dejar de ser zurdo", además de ser disléxico.

A los 17 años murió su papá y él y sus hermanos empezaron a trabajar. A los 19 años entró a la Universidad Autónoma de México (UNAM), y a los 23 se casó con su esposa María Elena.

Poco tiempo después consiguió una beca para Harvard, después el doctorado en la Universidad de Londres, el postdoctorado en la Universidad de Stanford y un trabajo para liderar una investigación científica del Anthony Nolan Institute.

El portal de noticias añadió que Madrigal "ayudó a establecer el primer banco de cordón umbilical de Reino Unido con fines de trasplante e investigación", y que en 2020 fue nombrado miembro honorario de la Sociedad Europea de Trasplante de Sangre y Médula Ósea.

Alejandro expresó, "que la reina reconozca esto me llena de orgullo", sobre todo porque recalcó que adora hacer lo que hace", en entrevista en W Radio. La investidura se realizará en agosto 2022.

