La reina adolescente que gobernó por 9 días y murió decapitada

A lo largo de la historia han habido historias intensas en la realeza: desde la reina que fue criada como varón, o tanto la escalofriante Bloddy Marie y otras reinas sangrientas de la historia. Pero si nunca has escuchado de la inglesa Lady Jane Grey, te contamos sus antecedentes —comenzando por el hecho de que se le conoce como "la reina de nueve días".

Quién fue Lady Jane Grey, la reina adolescente que estuvo en el trono por 9 días

getty

Jane era la hija mayor de Henry Grey, 1er duque de Sufflok y su esposa Frances. Por parte de su mamá tenía como primos retirados al rey Eduardo VI (rey a los 9 años que murió a los 15), a Mary I (la mismísima Bloddy Marie) y a la reina Isabel I (conocida como la 'reina virgen').

Esta joven muchacha recibió una vasta educación humanista, sabía hablar latín y griego desde pequeña y estudió hebreo e italiano. Alrededor de 1547 hicieron que se mudara con el tío de Eduardo VI, Thomas Seymour (uno de los cortos romances de Isabel I y esposo de Catalina Parr, la polémica ex de Enrique VIII que más veces enviudó).

Cuando Catalina Parr murió después de dar a luz, Lady Jane figuró como jefa de luto en el funeral. Regresó al hogar de Thomas Seymour hasta que lo arrestaron por traición a su hermano Edward Seymour —el lord protecror del rey Eduardo VI—.

Después de estos embrollos, el papá de Jane decidió ofrecer su mano al hijo mayor de Edward Seymour, Lord Hertford. Pero esta relación jamás tuvo éxito y Jane se casó hasta 1553 a los 17 años con Lord Guildford Dudley (uno de los hijos de Robert Dudley, el amante preferido de Isabel I y con el que casi se casa).

Lady Jane Grey sube al trono como reina de Inglaterra

Cuando el rey Eduardo VI estaba moribundo, hubo un enorme contratiempo sobre quién sería el futuro monarca. Mary e Isabel (futura Isabel I) eran consideradas hijas ilegítimas de Enrique VIII, pero una ley restauró la posibilidad de que fuesen herederas.

Henry VIII, el tío de la mamá de Jane Grey, alteró la sucesión al trono e incluyó a su hermana menor, 'Bloody' Mary (abuela de Jane), e incluyó a Lady Jane. Lo sabemos, suena confuso, pero todos están relacionados de alguna manera.

Cuando el joven Eduardo VI estuvo a punto de morir, declaró que "los hijos hombres de Frances Grey sería herederos". Como Frances no tuvo hombres, solo sus hijas (Jane y sus hermanas) estaban en la lista.

getty

Así que el primo de Jane la hizo heredera oficial con el interés de que siguiera la orden Protestante y así quedaría fuera el legado romano católico. El 9 de julio se le informó a Jane que sería la nueva monarca, y el 10 la proclamaron reina de Inglaterra, Francia e Irlanda. Se negó a hacer rey consorte a su marido, así que solo lo nombraron duque de Clarence.

Lady Jane Grey: murió decapitada la reina adolescente

A los nueve días de su reinado, el 19 de julio, encarcelaron a Jane y a su esposo y la juzgaron de alta traición junto con otros miembros de la familia. Todos los acusados fueron encontrados como culpables y los sentenciaron a muerte.

De acuerdo con historiadores la culpabilidad de Jane fue "haber asumido traidoramente el título y poder del monarca", y ella firmó los documentos de su sentencia como Jane the Quene.

Hay una obra anónima —presuntamente escrita por un residente de la Torre de Londres, donde encarcelaron a Jane—, titulada Chronicle of Queen Jane and of Two Years of Queen Mary que detalla cómo fue la decapitación de Jane.

getty

Aunque la adolescente llamó "ilegal" a su acusación, declaró antes de morir "lavo mis manos de ello en inocencia". El ejecutadoe le pidió por su perdón y ella se la otorgó, "rezo para que me despaches rápidamente".

Después, Jane le dijo con respecto a su cabeza, "¿la cortarás antes de que me recueste?", a lo que el hombre del hacha respondió, "no, madame". Antes de ser decapitada exclamó: "Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu".

A la fecha se considera a Jane Grey como una mártir protestante, y su historia se convirtió en una leyenda con mucha trascendencia para novelas, producciones y biografías.