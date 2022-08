La royal y el gurú: así es el polémico romance de Marta Luisa de Noruega

Había una vez una princesa nórdica que vivía entre ángeles y fábulas, y soñaba con darle una nueva oportunidad al amor... Esa princesa es nada menos que Marta Luisa de Noruega, de 50 años, cuya vida ha estado en el ojo del huracán desde que contrajo matrimonio con el escritor bohemio Ari Behn (un 24 de mayo de 2002), con quien tuvo tres hijas.

La primogénita de los reyes Harald y Sonia de Noruega ha luchado por amar a su manera, fue así como la princesa y Ari se casaron en 2002, en medio de lo que parecía una boda de película; no obstante, su matrimonio finalizó en 2016. Un par de años más tarde, el 25 de diciembre de 2019, Ari sería encontrado sin vida; el escritor pasaba por una fuerte depresión que lo llevó al suicidio.

Marta Luisa con Ari/ getty

Tras la dolorosa muerte de Ari, Marta Luisa se dio una nueva oportunidad y en 2019 dijo estar enamorada del chamán autodenominado Durek Verrett.

¿Y qué sabemos de él? El estadounidense asegura haber desmitificado la espiritualidad haciéndola “alcanzable y comprensible no sólo para las personas laicas, sino también para las más avanzadas espiritualmente”.

instagram

“Cuando conoces a tu alma gemela, lo sabes. He tenido la suerte de haber conocido a la mía. Durek ha cambiado mi vida, como lo hace con tantas personas. Él me hizo darme cuenta de que el amor incondicional existe en este planeta. Me abraza, sin dudar ni temer... Me hace reír más que nadie”, escribió la princesa en Instagram.