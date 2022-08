La trágica vida e historia de amor del 'otro' príncipe William

Aunque no sea el doble físicamente del futuro rey de Inglaterra, concretamente en la historia sí existió "otro" príncipe William. Y como nos encanta develar las anécdotas de los royals del pasado, te contaremos sobre este apuesto duque, que se le conoció como William de Gloucester —o Guillermo de Gloucester, en castellano.

getty

Quién fue William de Gloucester

Es el príncipe que merece pertenecer a esta lista de los 7 royals europeos más irresistiblesl, los guapos de sangre azul. Su nombre completo era William Henry Andrew Frederick, nació el 18 de dicimbre de 1941 y era nieto del rey Jorge V y primo paterno de la reina Isabel II.

getty

El 'otro' William era hijo del príncipe Henry, duque de Gloucester —otra coincidencia, el mismo nombre del príncipe Harry—, quien era el tercer hijo del rey Jorge V y la reina María de Teck, la primera matriarca de Gran Bretaña y abuela de Isabel II que hizo historia. Su mamá fue Alice, duquesa de Gloucester, tercera hija del 7° duque de Buccleuch.

getty

Su padrino de bautizo fue el rey Jorge VI, papá de Isabel II y su abuela la reina Maria de Teck, así como la princesa Helena Victoria (nieta de la reina Victoria), Lady Margaret Hawkins y el Major Lord William Montagu Douglas Scott.

getty

De pequeño, el príncipe William fue paje en la boda de la princesa Isabel con el duque de Edimburgo junto con el príncipe Miguel de Kent (quien recién cumplió 80 años). Además atendió a Eton College, tal como haría el príncipe William contemporáneo muchos años después.

getty

El trágico romance del otro príncipe William

William —quien era descrito como una persona aventurera, temeraria, cálida y extremadamente generosa— se enamoró profundamente de la ex modelo y azafata Zsusi Starkloff. Presuntamente ella le escribió una carta para invitarlo a una fiesta diciendo, "Querido príncipe encantador, sabemos que una fiesta no es una fiesta sin ti, además me falta mi zapatilla", firmado por Cenicienta.

getty

Zsusi, de raíces húngaras y divorciada dos veces, no parecía la mejor opción para el príncipe William. La princesa Margarita quiso hacerlo entrar en razón para pensar dos veces si realmente quería casarse con esa mujer, y realmente la relación jamás quedó del todo clara entre los dos.

William con su prima la princesa Alexandra Ogilvt/ getty

William dio una entrevista y declaró que si alguna vez se casara lo haría no solo con la mujer que mejor le sient a él, "sino también con la mejor aprobación de la familia real". Pero a principios de los setenta inició otra relación con la también divorciada y con dos hijos, Nicole Sieff.

La trágica muerte del "otro" príncipe William

Además de "príncipe encantador" era piloto certificado, y le encantaba participar en shows aéreos. Durante una competencia en 1972 se subió a bordo del avión, pero poco después del despegue no alcanzó suficiente altitud y una de las alas se rompió, volcó el vehículo aéreo y causó un terrible accidente.

"El príncipe volador", William/ getty

William y su acompañante el piloto Vyrell Mitchell murieron inmediatamente —accidente que vieron más de 30 mil espectadores viendo la cobertura del show. El "otro" príncipe William falleció a los 30 años y en 2015 hicieron un documental sobre su corta pero jovial vida.