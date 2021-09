6) ¿Le afecta la vejez? «Los años son experiencias…» 6

No, de verdad que lo digo sinceramente que no me afecta. Los años son experiencias y disfruto cada etapa y cada edad para no tenerme que arrepentir de no haberme puesto algo cuando podía y de que nunca lo hice. Sí me gusta lucir bien, además de que existen unos maquilladores y peinadores excelentes que nos ayudan a vernos mejor.