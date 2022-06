Las frases más poderosas de Salma Hayek sobre envejecer con gracia

Aunque no sea algo totalmente nuevo, cada vez vemos a más famosas aceptar su edad y todo lo que involucre el envejecimiento. Desde Gillian Anderson afirmando que no le importe "que los pechos lleguen al ombligo" hasta las declaraciones de Emma Thompson sobre "cómo nos lavan el cerebro para odiar nuestro cuerpo".

Tampoco nos extraña que a este movimiento del empoderamiento femenino y de todas las mujeres que alcanzan "cierta edad" se una Salma Hayek. La actriz mexicana de 55 años siempre ha luchado por hablar sobre el envejecimiento femenino en Hollywood, y nada la detendrá.

Frases de empoderamiento femenino y envvejecer con gracia de Salma Hayek

Por eso recopilamos las frases de Salma Hayek sobre envejecer con gracia —para que las uses como referencia del poder que tenemos, la manera en que un número de edad no te define y lo orgullosa que debemos estar de este pasar de los años con sus debidas victorias.

"Puedes tener un despertar espiritual y descubrir una nueva parte de ti a cualquier edad. Y lo mejor de todo, el amor puede pasar a cualquier edad. La vida se hace más emocionante cuando estás en tus 40 o 50, créeme".

¿Coincides con Salma en que la vida se pone mejor a partir de los 40? Esta frase refiere a que debemos mantener las ilusiones de una gran y dichosa vida sin importar tu edad.

"Puedes ser una mujer completamente diferente. Es tu decisión elegir quién quieres ser. Se trata de libertad y soberanía. Celebra quien eres. Di 'este es mi reino'".

No importa si eres una mujer en sus 30, 40 u 80, debes ser fiel a quien eres, cumplir contigo misma y no permitir que nadie te quite tu autenticidad. Como dice Salma, ¡este es mi reino!

"Insisto, no hay nada mejor en la vida que ser un late boomer. Creo que el éxito puede llegar a cualquier edad y en cualquier momento".

Estamos totalmente de acuerdo en que las cosas se acomodan a su tiempo y forma adecuada, todo con el fin de que te conecte con tu más grande destino.

"Puedes patear traseros a cualquier edad. Puedes ser exitosa, soñar y ser romántica a cualquier edad. Tenemos el derecho de ser amadas por lo que somos y donde estamos. No solo estamos aquí para hacer bebés, tampoco para estar al servicio de nadie cuando los hijos se vayan... es como si nuestros ovarios fueran una fecha de expiración para mujeres".

Esto lo dijo Salma en entrevista con Today y reafirma su postura de cómo las mujeres pueden hacerse cargo de sí mismas con o sin hijos. Porque por el simple hecho de nacer eres merecedora del amor y mucho más.

"Cuando atravesé la menopausia pensé hacia mi interior, ¿cómo es que nadie habla de esto en las películas? [Necesitamos] una historia de amor sobre permanecer enamoradas, no solo de enamorarse. ¿Cómo adaptas el amor a las diferentes etapas que atraviesas en la vida conforme envejeces?"

Un extracto de la entrevista que la actriz dio para hablar de su papel como Sonia en Hitman's Wife's Bodyguard, donde se apega al hecho de que su personaje como una mujer madura necesita más respaldo ante la verdadera naturaleza femenina.

"Si siempre estás cambiando, siempre serás curiosa, ¿entonces cómo te vuelves vieja? Eres alguien nuevo ahora".

Otra frase de la entrevista pasada para revelarnos que una mente curiosa siempre será una mente en crecimiento.

"Hice mi primera portada de revista a los 29, y recuerdo que en mis 20 no quería llegar a los 30. En América solían decir que una actriz expiraba a los 30, por eso tenía miedo. Ahora no me da miedo envejecer. No me importó cuando cumplí 40 y luego 50".

Los tiempos cambian, y Salma está agradecida de que esta revolución femenina se esté dando, pero ella fue de las primeras en saber lo que significaba "expirar" en Hollywood, y no se rindió.

"Pareciera que soy supervanidosa y no lo soy, mi abuelita me regañaba mucho, me decía 'te falta vanidad, es lo que te hace llegar a vieja'. No me maquillo a menos que trabaje, no hago ejercicio ni dieta como tendría que hacer, ni me visto emperifollada todos los días. En realidad mi más grande vanidad es mi familia y me da mucho orgullo tener un buen matrimonio. La vanidad es algo que te hace sentir orgullosa, ¿no?".

Esto fue lo que la actriz nos reveló en exclusiva con VANIDADES para nuestra portada de diciembre 2020. ¡Y adoramos que esa sea su principal vanidad!