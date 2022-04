Las locaciones que todo fan de Downton Abbey puede visitar

St. John’s College es una de las locaciones donde se han filmado varias cintas 2

Si amas a Benedict Cumberbatch, querrás conocer los sitios donde filmó The Imitation Game, basada en la vida del matemático Alan Turing.

Se grabó en la instalación militar Bletchley Park y en el pueblito de Sherborne en la pintoresca zona de Dorset, con sus castillos medievales, galerías de arte y tiendas de antigüedades.

Getty Images

Otra cinta es la que cuenta la historia de Stephen Hawking, The Theory of Everything, protagonizada por Eddie Redmayne y Felicity Jones.

La trama transcurre en la Universidad de Cambridge y en el St. John’s College. Pues bien, hay tours que abarcan las locaciones de estos filmes y que parten desde la capital.