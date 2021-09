Y al final no pasa nada, KATHRYN NICOLAI 1

Dormir debería ser fácil, pero a veces, en cuanto cierras los ojos, tu mente no puede evitar darle vueltas a todo una y otra vez… Así que, en lugar de limitarnos a cerrar los ojos, ¿qué tal si intentamos algo distinto? La creadora del podcast Nothing Much Happens, Kathryn Nicolai, conjuga la magia de los cuentos para dormir con décadas de experiencia como profesora de meditación y yoga, para crear un mundo acogedor, que te invitará a relajarte antes de irte a la cama o ayudarte a conciliar el sueño si te despiertas a media noche. Impregnadas de los conceptos de mindfulness, estas historias te proporcionarán el espacio mental para descansar como un bebé.