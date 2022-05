Lista de celebridades invitadas al Jubileo de la reina Isabel II

Cada vez falta menos para que se lleve a cabo la celebración al largo reinado de Isabel II, evento que contará con invitados VIP, además de la asistencia de la Familia Real Británica. Conoce la lista de los invitados al Jubileo de la reina Isabel II.

Invitados al Jubileo de la reina Isabel II

La reina Isabel cumple 70 años en el trono de Inglaterra, y la Familia real Británica prepara una celebración por tofo lo alto, el Jubileo de Platino de la reina Isabel II.

Este evento real reunirá a varios miembros de la realeza, pero también a varios invitados VIP, famosos que han recibido una invitación especial para celebrar a la reina.

Te interesa: La guía definitiva para entender el Jubileo de Platino de la reina Isabel II

Estos famosos invitados se presentarán el 4 de junio para el concierto Platinum Party, frente a Buckingham Palace, al que podrán asistir de manera gratuita más de 20.000 personas.

The acuerdo con The Sun, el concierto estará a cargo de Ed Sheeran, George Ezra, Elton John y Stevie Wonder. Aún no está confirmado, pero se cree que Dua Lipa también está invitada a presentarse.

El informe asegura que las Spice Girls se reunirán en honor a la reina Isabel, aunque se cree que Victoria Beckham no estará presente.

Te interesa: Presentan la cerveza oficial creada en honor al Jubileo de Platino de la reina Isabel II

Meghan Markle y Harry en el Jubileo de la reina Isabel (Duques de Sussex)

Para sorpresa de muchos, Meghan y Harry están invitados a celebrar el Jubileo de la reina, y asistirán con sus hijos; sin embargo, la invitación fue extendida con restricciones.

Te interesa: Británicos buscan crear el postre perfecto para el Jubileo de Platino de Isabel II

Esta es la primera vez que Harry y Meghan regresan al Reino Unido desde que renunciaron a la familia real en el 2020. Archie regresará a su lugar de nacimiento por primera vez desde su partida, mientras que para Lilibet, es su primera visita.

"El príncipe Harry y Meghan, el duque y la duquesa de Sussex están emocionados y honrados de asistir a las celebraciones del Jubileo de Platino de la Reina este junio con sus hijos”, anunció un portavoz de la pareja.

Te interesa: La fuerte decisión de Isabel II que involucra a Meghan y Harry

Aunque la reina invitó a Meghan y Harry a su Jubileo, no les permitirá estar a su lado, ni al resto de la familia, durante la celebración.

“Después de una cuidadosa consideración, la Reina ha decidido que la tradicional aparición en el balcón de Trooping the Colour de este año, el jueves 2 de junio, se limitará a Su Majestad y a los miembros de la Familia Real que actualmente están realizando actos públicos oficiales y deberes en nombre de la Reina”, declaró un portavoz de la reina.

Te interesa: Harry, Meghan y el príncipe Andrés no acompañarán a Isabel II en el balcón de Buckingham por el Jubileo