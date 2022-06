"Lo más hermoso que tengo", ellos son los 3 hijos de Leo Messi y Antonela

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi se conocen desde niños —se conocieron por medio del primo de Antonela— y mantuvieron una relación a larga distancia por tres años. El noviazgo se hizo oficial en 2009 y finalmente se casaron el 30 de junio del 2017.

Los tres hijos que tienen nacieron en Barcelona, y son: Thiago (2 noviembre 2012), Mateo (11 septiembre 2015) y Ciro (10 marzo 2018). Cuando Messi se convirtió en papá escribió en redes sociales, "¡hoy soy el hombre más feliz del mundo!".

La familia del futbolista vive desde 2021 en Neuilly-sur-Seine a las afueras de París. Ambos padres orgullosos comparten imágenes de sus tres retoños en redes sociales, donde además de mostrar su apoyo con las victorias de Messi, plasman lo que es la vida de padres y cómo pasan tiempo de calidad con sus hijos.

Thiago Messi, hijo mayor de Leo Messi y Antonela

El hijo mayor de Messi y Antonela es Thiago, tiene 9 años. Este pequeño que pronto llegará a los 10 años formó parte de la escuela de fútbol del Barcelona, y en un video del 2020 aparece metiendo dos goles, consiguiendo la victoria para su equipo.

Cuando Messi ganó su séptomo Ballon d'Or en 2021 —extendiendo su récord de la mayoría de victorias—, su hijo Thiago le hizo una adorable pregunta sobre este aditamento a su colección.

Con confusión, Thiago le preguntó a Messi, "¿por qué tienes siete balones de oro, papá, no tenías seis?". "Tengo siete ahora", respondió Messi. "¿Ganaste hoy En la casa había solo seis balones, ¿cuándo lo ganaste?", dijo el pequeño Thiago. A lo que Messi respondió "hoy" y su hijo dijo, "¡hoy, por qué!".

Mateo Messi, hijo de Leo Messi y Antonela

El hijo mayor de Messi y Antonela tiene 6 años. Cuando su papá se mudó a la capital francesa, matriculó a sus hijos Thiago y Mateo en la Academia Paris Saint-Germain, y el pequeño Mateo ya ha mostrado su destreza con el balón desde las calles parisinas.

Hay videos de Mateo copiando las jugadas de su papá, así como la forma en que éste celebra los goles.

Ciro Messi, hijo menor de Leo Messi y Antonela

El hijo menor de Leo y Antonela tiene apenas 4 años. De acuerdo con Four Four Two, el nombre de Ciro suena "fonéticamente igual a un nombre en chino", país donde son fanáticos del futbolista.

"Los fans chinos de Messi respondieron al anuncio del nombre del tercer hijo de su ídolo con confusión. Específicamente porque el tercer hijo de Messi compartirá el mismo nombre chino que Cristiano Ronaldo".