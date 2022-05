Lo que nunca debes decirle a una mujer embarazada el Día de las Madres

Todas las opiniones sobre cuándo exactamente puedes definir a una mujer como madre son exactamente solo eso, opiniones. Un aspecto un tanto impreciso sobre cómo decidir quién sí es y quién no es madre, y las mujeres embarazadas no se quedan muy atrás en este debate.

¿Cuando estás embarazada se celebra el Día de las Madres?

Nadie más que la propia mujer embarazada puede responder a esta pregunta como le parezca más conveniente.

Quizá no lo hagan por supersitición hasta que llegue el bebé físicamente, mientras otras celebran la trayectoria de tenerlo a lo largo de nueve meses. Cada mujer celebrará el Día de las Madres (o el 10 de mayo, en su defecto) a su manera.

Eso sí, hay un par de frases/exclamaciones/comentarios que deberían evitarse en estas fechas —y básicamente en cualquier otro día del año.

Getty Images

1) "Todavía no eres una mamá"

Uhmmm... sería algo muy rudo de decir. De acuerdo con Romper, en 'Etiqueta Moderna para una Mejor Vida' aseguran que "nunca es inapropiado celebrar la maternidad, y ser una futura madre definitivamente es apropiado". Así que sí puedes decirle feliz Día de las Madres a una mujer embarazada, pero nunca desprestigiar la experiencia del embarazo.

2) "¿Estás segura de que no vas a tener gemelos?"

Sí, estoy segura, gracias por hacerme sentir consciente del aumento de peso en un embarazo. Nunca deben hacerse suposiciones de una mujer embarazada sin su consentimiento, así que ciertamente jamás deberían decir algo así.

3) "Wow, realmente te ves cansada"

El informalmente conocido "glow up" del embarazo no es igual para todas las mujeres, así que no destaques la manera en que crees que luce una futura madre.

4) "Disfruta ahora, que es la parte fácil"

Spoiler alert, ten por seguro que ya lo sabemos. Y no por eso se minimizan los esfuerzos del proceso del embarazo, ¡porque también es complejo! Es mejor ahorrarse las "frases de lástima-por-ti" y mejor haz una invitación a que se cuenta con tu apoyo en lo necesario.

5) "Te ves muy mayor/joven para estar embarazada"

Otra opinión que nadie pidió fue la de la aprobación de terceros para saber en qué momento de la vida debíamos embarazarnos.

¿Cómo celebrar el Día de las Madres si estás embarazada?

Aquí hay un par de ideas para celebrar el Día de las Madres si estás embarazada.