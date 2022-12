Los 13 momentos que marcaron a la realeza en 2022: golpes a la corona

Marta Luisa de Noruega: ejecuta su propio Megxit 13

El romance de la princesa Marta Luisa con el chamán de las celebridades de Hollywood, Durek Verrett, nunca fue de la total aceptación del rey Harald de Noruega, su padre. Para el monarca, este hombre no se acercaba al perfil que pediría para su princesa, pero Marta Luisa se enamoró. El viejo oficio de chamán que ejerce Durek fue lo primero que saltó a los ojos de la casa real, aquí una muestra: Verret dijo que con su amuleto Spirit Optimizer, de 222 dólares, venció el Covid-19, y levantó polémica en Noruega cuando lo intentó promocionar.

Aunque la pareja ha insistido en que el rechazo de los noruegos es por su origen afroamericano, no es del todo cierto. Se descubrió que Durek sólo había tenido compañeros sentimentales hombres; con su último novio, Hank Greenberg, duró ocho años, y cuando la información salió a la luz, el chamán dijo que no lo encasillaran, que él cree en el amor universal. El miedo de los reyes es que Durek se aproveche de la princesa para beneficiarse económicamente de ella, pero Marta Luisa ha insistido en que es el hombre de su vida y en junio anunció su compromiso matrimonial. Palacio confirmó el 8 de noviembre que la princesa dejaría de representar a la familia real aunque conservaría su título. Eso sí, no lo podrá usar para fines empresariales.