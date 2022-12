Los 8 escándalos y noticias de Hollywood que se hicieron virales en 2022

Gisele Bündchen y Tom Brady, ¡el truene del año! 5

getty

El jugador anunció su retiro de la NFL en febrero para dedicarse a su familia, pero se retractó un par de meses después diciendo que tenía asuntos inconclusos en el deporte. Se dice que esta decisión no agradó a su esposa de 42 años, con quien tiene tres hijos, porque esperaba que la prioridad del jugador por fin fuera su familia. Tom ha comparado su entrenamiento de futbol americano a la disciplina militar, y la tensión en casa debido a ello ha sido constante.

“No he tenido navidades ni cenas de acción de gracias en 23 años, no he celebrado cumpleaños de agosto a enero y no voy a funerales ni bodas”, confesó Tom en su podcast Let’s Go, mientras que Gisele declaró que el fútbol es un deporte violento y le gustaría que Tom estuviera más presente, “pero al final él tiene que tomar su decisión”. Mientras arreglan los detalles finales de su divorcio, después de 13 años de matrimonio, la modelo pasa su tiempo en Costa Rica para ordenar sus ideas y Tom volvió a la cancha.