Los breves y escandalosos romances de Ava Gardner —incluyendo el matrimonio tóxico con Frank Sinatra

En la Nochebuena de 1922 nació una de las divas del Cine de Oro. Ava Lavinia Gardner, la séptima hija de Jonas y Mary Elizabeth "Mollie" Gardner creció al Carolina del Norte pero fue descubierta como a un tesoro perdido en Nueva York en 1939: el fotógrafo Larry Tarr cambió el rumbo de esta chica rural haciendo públicos los retratos de su hermoso y jovial rostro.

Después de un par de situaciones, Ava hizo casting con MGM y la cámara inmediatamente la adoró. La productora le ofreció un contrato de 50 dólares a la semana y a los 18, Ava se encaminó a Hollywood.

¿Quién fue el primer esposo de Ava Gardner?

Ava conoció a su primer esposo, Mickey Rooney, mientras paseaba por los sets de MGM. El actor originario de Brooklyn estaba grabando Babes on Broadway (1941) y quedó flechado por la belleza de la joven.

Cinco meses después de su primer encuentro, Ava, de 19, y Mickey, de 21, se casaron en una íntima ceremonia en el pueblo remoto de Ballard —porque no querían que los fans supieran del enlace—. La it couple asistía a todo tipo de eventos de la socialité, incluyendo la fiesta de cumpleaños del presidente Franklin Roosevelt, pero el matrimonio solo duró un año: Gardner se divorció de Rooney en 1943 citando que "sufrió de crueldad mental".

Años después, tras la muerte de la actriz, Mickey Rooney publicó Life is too short, donde habla de las excentricidades de la fama, las partes buenas, el lado oscuro y... una explicación gráfica de la v*gina de Ava Gardner que le trajo muchas críticas por el mal gusto de añadir información privada.

Ava Gardner y Artie Shaw, su segundo esposo

Después del divorcio, Ava se concentró en los primeros años de su carrera —hizo 20 películas y su debut en la adaptación de Ernest Hemingway, The Killers, el cual fue un rotundo hit. Gardner estaba al borde del éxito profesional y en medio de su segundo gran romance.

A finales de 1944 le presentaron a Artie Shaw, uno de los músicos más respetados que recién regresaba de la Segunda Guerra Mundial, era impresionantemente guapo, inteligente y galante, por lo que Ava cayó al instante.

Salieron por un par de meses y se mudaron juntos, hasta la boda en 1945 en la mansión de Shaw en Beverly Hills —Ava tenía 22 y Artie 35, era el segundo matrimonio para ella y el quinto para él. La periodista Cristina Morató y autora de Diosas de Hollywood lo describió como "un maltratador psicológico que la anula totalmente como persona y que la humillaba delante de todo el mundo, lo que yo creo que marcaría a Ava para el resto de sus relaciones". Esta agridulce relación terminó al año siguiente, en 1946, cuando pidieron el divorcio.

El gran amor de Ava Gardner: Frank Sinatra, una escandalosa relación

El matrimonio Gardner-Sinatra fue en definitiva tumultuoso. Aunque se conocieron por primera vez mientras Ava seguía casada con Mick Rooney, pero se reencontraron en una fiesta en 1949 y decidieron nunca separarse más.

La relación inició ese año mientras Frank seguía casado con su esposa Nancy Sinatra y tenía hijos. Cuando este nuevo noviazgo alcanzó todos los titulares, Frank y Nancy iniciaron de inmediato el proceso de divorcio, haciéndolo totalmente público —y se les garantizó en 1951.

Antes de formalizar el matrimonio, catalogaron el amorío de Frank como "una travesura" mientras a Ava la llamadon una "destroza-hogares" y "femme fatale". Cansada de estos juicios, la actriz se fue a trabajar a España, pero Frank quiso recuperarla: le llamó por teléfono y dijo que "haría un viaje al que ella no podía acompañarle", acto seguido se escuchó un balazo.

Ava Gardner se asustó tanto que tomó el primer avión a Los Ángeles y se plantó en la casa de Frank, solamente para encontraro sonriente, tumbado en la cama y leyendo un libro; a su lado había un agujero de bala en el colchón. Así había recuperado a su amada.

Ava y Frank no esperaron más y se casaron oficialmente en noviembre 7 de 1951, ella de 28 y él de 35. Gardner lucía angelical con un vestido de cóctel marquisette malva, doble collar de perlas y aretes de perlas y diamantes. Después de la ceremonia se dieron a la fuga hacia la luna de miel para evitar a los paparazzis. Aunque tuvieron momentos de paz en su viaje a la Habana, aquel apasionante romance pronto se alborotaría.

"Frank y yo éramos personas nerviosas, posesivas y celosas, propensos a explotar rápidamente. Cuando yo pierdo mi temperamento, cariño, no hay forma de encontrarlo. Debo dejar que la llama se extinga, tengo que seahogarme, y él es igual", escribió Ava Gardner en sus memorias.

Frank acompañó a Ava a África mientras filmaba Mogambo, a la par él estaba esperando regresar a las cámaras con From Here to Eternity. Gardner usó su influencia y contactos para ayudar a su esposo y surtió efecto: Frank obtuvo un rol y por un corto periodo los dos vivieron un matrimonio feliz, celebrando sus éxitos.

El matrimonio duró seis años, pero solo vivieron dos de estos bajo el mismo techo. Las discusiones se hacían más y más graves, regresaban y se perdonaban, hasta que ocurrió una disputa final: ambos, borrachos, se dedicaron a lanzar disparos a las farolas de la calle hasta que una bala perdida rozó a un hombre; éste guardó silencio del incidente a cambio de una gran suma de dinero, pero para Ava fue el ultimátum en su relación con Frank Sinatra.

Así acabó una de las relaciones más polémicas y apasionadas de Hollywood, y el divorcio se concretó en 1957. A pesar de ello, fueron buenos amigos y Ava Gardner confesó que Frank Sinatra fue su verdadero amor.