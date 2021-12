Los momentos más impactantes en 2021 para la familia real británica

Vaya que fue un año movido para la familia real británica. Una vez más, el 2021 se presentó como otro año atípico, con modificaciones de la "nueva normalidad" y varios sucesos no planeados. Por eso hacemos un recuento de todo lo que los royals de la corona británica vivieron a lo largo de los 365 días del año para ver qué impactó más, cuáles fueron los momentos felices y cuáles los no tan gratos.

Febrero : anuncian el segundo bebé de los duques de Sussex

@misanharriman

2021 arrancó con fuerza para la expansión de los Windsor y el 14 de febrero los duques de Sussex anunciaron que tendrían a su segundo bebé. Esta noticia llegó después de que Meghan compartió en el New York Times su vivencia con un aborto espontáneo en julio. Lo recordó como «un dolor insoportable» y sabiendo que «estaba perdiendo a mi segundo hijo».

Febrero : nació el hijo de Eugenia de York

El 9 de febrero 2021 nació el primer hijo de la princesa Eugenia de York y Jack Brooksbank. August Philip Hawke Brooksbank fue el noveno bisnieto para Isabel II y el primer nieto de Sarah Ferguson.

Febrero : Harry y Meghan renunciaron oficialmente a la familia real

Se hizo oficial la salida de Harry y Meghan Markle como miembros de la realeza. Aceptaron no regresar y les retiraron los títulos y patronajes que tuvieran (incluyendo el de patrón de rugby de Harry, mismo que se le dio a Kate Middleton).

Febrero : Harry en entrevista con James Corden

El host, James Corden, dio un paseo por Los Ángeles con el príncipe Harry para entrevistarlo como parte de The Late Late Show. Aludió al complicado ambiente que propicia la vida de realeza y cómo la prensa británica destruye la salud mental. Esto, para Harry, era un tóxico. "Hice lo que cualquier esposo y padre hubiera hecho… Tenía que sacar a mi familia de ahí".

Marzo : acusaron a Meghan Markle de bullying

Hubieron presuntamente dos víctimas de acoso por parte de Meghan Markle, según relataó un artículo de The Times. Habla sobre dos fuentes anónimas que revelaron que Meghan mostraba ‘cierto comportamiento’ ante Jason Knauf, entonces jefe de comunicación de los Cambridge y Sussex.

Marzo : la entrevista de Oprah Winfrey con el príncipe Harry y Meghan Markle

La bomba mediática para los royals británicos: cuando Meghan y Harry otorgaron una entrevista con Oprah Winfrey el 8 de marzo 2021. Discutieron temas sobre los pensamiento suicidas de Meghan, los comentarios racistas sobre Archie y el miedo de Harry de que a su esposa 'le pasara lo mismo que a la princesa Diana'.

Marzo : luego el príncipe William aclaró que 'no son una familia racista'

De la entrevista con Oprah salió un tema bastante controversial: la familia real señalada como racista. Por ello, Meghan contó que sus hijos «correrían peligro por el color de su piel». Así que días después, durante una salida laboral, un reportero le preguntó a William, '¿la familia real es racista?'. Tras esto, el príncipe respondió: «definitivamente no somos una familia racista».

Marzo : Felipe de Edimburgo ingresó y salió del hospital múltiples veces

Getty Images

El 3 de marzo, el duque de Edimburgo se sometió a una intervención cardiaca y permaneció en el hospital por 28 días. Lo dieron de alta exitosamente y regresó a su hogar.

Abril : murió Felipe de Edimburgo

Su majestad, Felipe de Edimburgo, murió a los 99 años. Desde el palacio de Buckingham salió el anuncio con "profundo dolor" y dice que falleció "pacíficamente en el castillo de Windsor" la mañana del 9 de abril 2021.

Abril : funeral del duque de Edimburgo

Getty Images

El 17 de abril, la reina Isabel II dio el último adiós al hombre con quien estuvo casada 73 años, su "fuerza y apoyo", el príncipe Felipe, en un íntimo funeral de estilo militar con cubrebocas y pocos invitados debido a la pandemia. También fue el esperado encuentro público entre William y Harry.

Abril : la reina Isabel II cumplió 95 años

Definitivamente uno de los cumpleaños más amargos para la longeva monarca. Isabel II compartió un mensaje especial el 21 de abril por su cumpleaños 95: "Aunque estamos pasando un enorme periodo de tristeza, ha sido reconfortante para todos ver y escuchar los tributos rendidos a mi esposo", compartieron en redes.

Abril : Kate y William cumplieron 10 años de matrimonio

Pasaron ya 10 años de la boda real del año, un 29 de abril. Para conmemorar esta importante fecha —y las amorosas ‘bodas de Aluminio—, los duques de Cambridge compartieron una serie de fotografías nuevas en las que se muestran tan enamorados como siempre.

Mayo : los duques de Cambridge se vacunaron contra covid-19

En este giro histórico donde vacunarse contra covid-19 es de los temas más esenciales, los royals no quedaron exentos. Entre el resto de la realeza de Reino Unido se supo que el príncipe William y Kate Middleton recibieron su dosis (y lo compartieron en redes).

Junio : nació Lilibet Diana, hija de Harry y Meghan

La segunda hija de Harry y Meghan nació el 4 de junio en Santa Bárbara. Lleva por nombre Lilibet Diana, "Lili se llama así en honor a su bisabuela, su majestad la reina, cuyo apodo familiar es Lilibet. Su segundo nombre, Diana, se eligió en nombre a su querida y difunta abuela, la princesa de Gales", rezaba el comunicado.

Junio : el Trooping the Colour de la reina Isabel

Getty Images

La reina celebró su [segundo] cumpleaños del 2021 con el primer Trooping the Colour desde Windsor, sin Felipe de Edimburgo y acompañada de su primo, el duque de Kent. Este desfile militar se realizó de nuevo sin público por restricciones de la pandemia.

Junio : la reina Isabel conoció a Joe Biden

Getty Images

La reina Isabel recibió al presidente Joe Biden y a la primera dama Jill Biden en el castillo de Windsor en una histórica visita donde su esposo, el príncipe Felipe, ya no estuvo presente. De acuerdo con Honey Nine, Joe Biden consideró que la reina fue ‘encantadora’. «Fue muy generosa; no creo que lo tome como insulta, pero me recordó a mi mamá en términos de cómo luce y su generosidad».

Julio : se casó la sobrina de la princesa Diana, Lady Kitty Spencer

Lady Kitty Spencer (modelo y aristócrata británica) y Michael Lewis (magnate en el mundo de la moda) se casaron el 24 de abril en Italia. Kitty, quien es menor que su ahora esposo por 32 años, usó cuatro vestidos diseñados por Dolce & Gabbana.

Julio : cumpleaños 60 de la princesa Diana

El 1 de julio fue un día nostálgico para todos los seguidores de 'la princesa del pueblo'. Diana Spencer habría cumplido 60 años, y para conmemorar su natalicio se inauguró una estatua revelada nada más y nada menos que por sus hijos, los príncipes William y Harry en Reino Unido.

Agosto : Sarah Ferguson vacacionó en Balmoral con su ex esposo, el príncipe Andrés

Después de 25 años, Sarah Ferguson regresó al castillo de Balmoral para pasar las vacaciones de verano junto con su ex esposo, el principe Andrés. En ese momento, Andrés estaba pasando por el turbulento caso de su demanda por agresión sexual, siguiendo el caso de Jeffrey Epstein.

Octubre : nació la hija de Beatriz de York

La primogénita de Sarah Ferguson y el príncipe Andrés tuvo a su primer hijo. Beatriz de York y Edoardo Mapelli Mozzi tuvieron juntos a su hija, Sienna Elizabeth —la nombraron así en nombre de la reina Isabel.

Diciembre : la reina Isabel cancela planes navideños

Después de ausentarse de la Cumbre Climática, el Día del Armisticio y el título de caballero de Lewis Hamilton, la reina se ausentará en las festividades navideñas y cancela el tradicional Christmas Lunch. Además, el esposo de la princesa Ana dio positivo a covid-19, por lo que tampoco pasará la fecha con su hija —y será la primera Navidad sin el príncipe Felipe.