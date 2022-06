Los romances más exprés y menos duraderos de Hollywood

Quizás sintieron un deslumbramiento y empezaron su relación. Pero muchos de esos amores relámpago en el mundo del cine, la música y la TV han sido pasajeros —y más cortos de lo que imaginábamos—.

El romance en Hollywood: parejas famosas que duraron poco tiempo

¿Te has preguntado en qué lugar del mundo Cupido lanza más flechas? Pues posiblemente sea en Los Ángeles. En la meca de la industria del entretenimiento, las flechas del amor que envía en todas direcciones este travieso angelito traspasan muchos corazones de famosos. El problema es que a menudo dan como resultado romances sumamente fugaces.

Aquí recordamos algunos de estos "romances exprés" tan abundantes en Hollywood

Muchos de ellos, usando una vieja expresión popular, duraron "lo que un merengue en la puerta de un colegio".

Los jóvenes Miley Cyrus y Liam Hemsworth formaban una linda pareja, pero lamentablemente su accidentada relación, como tantísimas otras en el mundo del cine, la televisión y la música, no fue del tipo "y vivieron felices para siempre". Después de poner punto final a su relación con Miley, Liam tuvo dos minirromances: con January Jones y la actriz mexicana Eiza González. Por su parte, Miley escogió al también cantante Benji Madden para poner en práctica aquello de que "un clavo saca otro".

getty

Alguien que sabe mucho de amores exprés es Leonardo DiCaprio. Sus favoritas, para nadie es un secreto, son las modelos. Su relación con Bar Refaeli fue larga, pero estuvo llena de rupturas. Y en esas pausas en que se quedaba "soltero", el actor aprovechó para tener affairs con otras modelos como Emma Miller y Madalina Ghenea. Con Blake Lively duró casi seis meses y con Erin Heatherton cerca de un año. Pero parece que DiCaprio no es aficionado a los compromisos a muy largo plazo; así lo demostró en sus relaciones de 2013 con Alesia Riabenkova y Barbara Palvin. Además está la teoría de que DiCaprio 'desecha' a sus novias después de los 25 años.

getty

Otro romance ardiente, pero breve como un suspiro fue el que protagonizaron Ashton Kutcher y Rihanna. El ex de Demi Moore quedó fascinado con la sexy cantante de Barbados y estuvieron viéndose durante un par de semanas. Pero la relación no duró y finalmente Ashton puso sus ojos en la actriz Mila Kunis, con quien ya lleva un buen tiempo.

Los popularísimos Zac Efron y Lily Collins protagonizaron, asimismo, un romance que duró alrededor de cuatro meses.

Los especialistas en miniromances de Hollywood

Una chica que demostró tener mucha tendencia a los amores fugaces es la popular cantante Taylor Swift. Pese a su juventud, su lista de relaciones fue bastante extensa. Incluyó, entre otros, a Joe Jonas (ex integrante del disuelto grupo Jonas Brothers), el donjuán John Mayer, Harry Styles (integrante del popular grupo One Direction), Taylor Lautner (el hombre lobo de Twilight), Jake Gyllenhaal (quien era nueve años mayor que Swift) y Conor Kennedy, nieto del difunto Robert F. Kennedy. Y, aunque nunca se confirmó, dicen que al expediente sentimental de ella habría que añadir el nombre de Cory Monteith, una de las estrellas de la serie de televisión Glee, quien murió en 2013.

getty

Claro que Katy Perry no se queda atrás. Antes de su matrimonio de 14 meses con el comediante inglés Russell Brand, Katy tuvo una serie de breves relaciones con varios chicos, entre ellos Matthew Thiessen, de la banda musical cristiana Relient K; el cantante británico Mika; el actor Johnny Lewis (quien murió en septiembre de 2012) y Travie McCoy, solista del grupo Gym Class Heroes. Su catálogo de amores después de Brand incluye al modelo Baptiste Giabiconi y a Robert Ackroyd, guitarrista del grupo Florence and the Machine. Ahora se le ve completamente feliz con su matrimonio con Orlando Bloom, quienes ya tienen una adorada hija.

Katy Perry y Johnny Lewis/ getty

Relaciones volátiles e intensas de Hollywood

Ryan Gosling y Sandra Bullock se conocieron durante la filmación de Murder By Numbers, en el 2002 y de inmediato surgió entre ellos una fuerte atracción. Pero la chispa del amor no permaneció encendida mucho tiempo. Se dice que decidieron terminar a causa de la diferencia de edades.

getty

Lenny Kravitz también tuvo amores exprés con dos archifamosas: Madonna y Nicole Kidman. El encuentro de Meg Ryan y Russell Crowe durante la filmación de Proof of Life desembocó en una pasión tempestuosa. ¿Resultado? El matrimonio de 11 años de Meg con el actor Dennis Quaid se fue a pique, pero su aventura con Russell no pasó de ser una relación apasionada que a los siete meses fracasó.

Y aunque muchos ya no lo recuerden, antes de conocer a Jennifer Aniston y casarse con ella, Brad Pitt tuvo una breve relación con la también actriz Christina Applegate.

Pero no solamente en Hollywood se "cocinan" con frecuencia estas relaciones tan volátiles como intensas. Lo mismo sucede en Nueva York: un romance al que nadie vaticinó un largo futuro fue el que iniciaron Scarlett Johansson y Sean Penn en el 2011. El pronóstico se cumplió. El actor le lleva 24 años a Scarlett.

¿Son estos los romances más cortos de Hollywood?

En Inglaterra también proliferan los amores "de usar y botar". Uno que perdió la cabeza, muy brevemente, por una de las ex Spicy Girls fue el comediante Russell Brand. El ex de Katy Perry conoció a Geri Halliwell en el cierre de los Juegos Olímpicos de Londres y protagonizaron un affair "estilo relámpago". Aunque se dijo que Russell y Geri tenían una fuerte "conexión espiritual" y que, entre otras cosas, los unía su interés por el yoga... parece que eso no fue suficiente para convertir su enamoramiento en algo perdurable.

A veces estos amores cortísimos son como "entreactos" en medio de relaciones más estables. Un buen ejemplo: la modelo y bailarina Danielle Peazer y Liam Payne, otro de los integrantes de One Direction, se conocieron durante las grabaciones del concurso de televisión The X Factor en Londres y comenzaron su relación. Al cabo del tiempo, tuvieron una crisis y se distanciaron. En ese momento apareció la cantante Leona Lewis y Liam perdió la cabeza por ella. Hoy día todos se preguntan, ¿quién es la modelo con la que Liam Payne le fue infiel a su prometida?

getty

Los matrimonios más cortos de Hollywood

La mayoría de estos famosos amores exprés no pasan de ser caprichos, deslumbramientos o señales erróneas del corazón. Lo curioso es que algunos convierten esos tornados sentimentales en matrimonios que duran "un pestañazo".

¿Algunos ejemplos? Renée Zellweger y el cantante country Kenny Chesney sorprendieron a todos casándose en mayo de 2005. La felicidad duró solo cinco meses y la actriz de Bridget Jones' Diary calificó la experiencia como "el error más grande de mi vida".

El matrimonio de Jennifer López con el bailarín Cris Judd, en el 2001, también duró solo siete meses. Al menos con él se aumenta la lista de los seis anillos de compromiso que ha tenido JLo.

JLo y Cris Rudd/getty

Otro ejemplo de estas decisiones inmaduras y precipitadas fue el minimatrimonio de la sexy modelo Carmen Electra y Dennis Rodman, un exitoso jugador de basquetbol. Se conocieron en 1998, cayeron rendidos uno ante el otro y, sin pensarlo mucho, se dieron el "sí". Nueve días después de la boda, anunciaron su separación definitiva. Según argumentó el deportista, Carmen estaba "completamente chiflada". ¿Y cómo no se dio cuenta antes de casarse con ella?, fue la pregunta que se hicieron muchos.

Pero quien les ganó fue Britney Spears y su amigo de la niñez Jason Allen Alexander. Se casaron en el 2004 y 55 horas después pidieron la anulación de su matrimonio. Según algunos, en ocasiones estos amores son estrategias publicitarias.