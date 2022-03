Los romances más trágicos de la realeza moderna: princesas sin final feliz

JOAQUÍN DE DINAMARCA Y ALEXANDRA MANLEY 5

Getty Images

La diferencia de edad (ella es cinco años mayor) no fue un obstáculo para esta pareja, que se casó muy enamorada en 1995, respaldada por la madre de él, la reina Margarita II, y el pueblo danés.

Se cuenta que Alexandra hizo muy feliz al príncipe, pero la prensa rosa danesa sostiene que todo terminó por los problemas de Joaquín con el alcohol y su infidelidad con quien a la postre sería su segunda esposa, Marie Cavallier.

Aunque en apariencia terminaron bien, ella se volvió una pesadilla para la familia real. Margarita II permitió que su exnuera conservara los títulos de princesa y alteza real mientras no se casara de nuevo.

Perdió ambos al hacerlo en 2007, pero aun así conservó el título de condesa de Frederiksborg y un sueldo pagado por los daneses al que renunció en 2020, cuando su hijo menor cumplió 18 años.

No fue todo, Alexandra no ha sido discreta y, a pesar de que la casa real le pidió no comentar sobre la familia, ella habló del estado de salud de Joaquín en 2020 (cuando sufrió un ictus) antes que nadie, y eso no cayó nada bien.