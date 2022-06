Los secretos de Cher para lucir así a los 76 (y no son con procesos quirúrgicos)

Cher es una de las pocas artistas que ha triunfado en diversas áreas del entretenimiento y posee un Oscar, un Grammy, tres Globos de Oro, un Emmy y el premio a la mejor actriz en el Festival de Cine de Cannes.

Pero además de la forma en que destaca en la industria musical, no podemos dejar de largo lo espectacular, saludable y enérgica que luce (y actúa) a sus 76 años. ¿Cuáles son los secretos de belleza de Cher?

Cher, ícono de moda y belleza

Por si fuera poco, la intérprete de 'Believe' tiene una muy esperada colaboración con Versace, y lleva por nombre Chersace. Así que el brillo de la cantante continúa, a sus más de 70, tanto en los escenarios como en la pasarela.

¿Pero qué hace la intérprete para mantenerse como si jamás rebasara la edad de 40? Sigue leyendo para descubrirlo.

Secretos de belleza de Cher para lucir espectacular a los 76

Okey, sin enfocarse en su operación de nariz, el face lift y el arreglo dental —así como un boob job—, debe reconocerse que la constancia de Cher por mantener una dieta saludable, el ejercicio y la skincare routine son importantes para mantenerse conforme avanza la edad.

Además de los cosméticos o productos, en entrevista explicó que se despudió de malos hábitos como fumar o tomar alcohol.

No tomo, no fumo, no consumo drogas —nunca lo he hecho. Me ejercito. Soy muy buena con la dieta, exepto que amo el chocolate.

La cantante utiliza tratamientos antiedad de lujo, pero dice que cambia de modo regular de marcas y no es fiel a una sola, aunque tiene algunos productos predilectos, como los de Jan Marini, y sorpresivamente también usa cremas de Proactiv.

Además, sigue los consejos de su amiga la Dra. Barbara Sturm, experta en medicina antiedad y quien tiene una línea de cuidado facial y corporal, basada en la química molecular. Cher adora especialmente su limpiador y la crema de ojos.

Asimismo, en su libro Cher Forever Fit: The Lifetime Plan for Health, Fitness and Beauty explica que evita comidas con alto contenido graso, "porque me hacen senir perezosa y aumentan mi peso".

Aunque confiesa que tanto ella como Michelle Pfeiffer han "vivido de camote, papas al honrno y ensaladas césar", apuesta por las legumbres, vegetales, pasta y fruta (especialmente nectarinas, plátano y papaya).