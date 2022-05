Los secretos de Erika Buenfil para envejecer con gracia y mantener su belleza

Es una de las actrices más queridas de México, y a pesar del paso de los años, sigue manteniendo la belleza que la caracterizó desde que comenzó su carrera. Te contamos cómo ha envejecido Erika Buenfil, la rutina de belleza y algunos de los tratamientos a los que recurre para retrasar el envejecimiento.

Erika Buenfil es una talentosa actriz mexicana que ha forjado una exitosa carrera en televisión, cine y teatro; sin embargo, a sus 58 años se ha convertido en una de las influencers más seguidas en las redes sociales, sobre todo en TikTok.

Con su presencia en redes sociales, muchos han notado que a pesar de sus 58 años, Erika Buenfil sigue luciendo hermosa y radiante, ¿pero cuál es su secreto?

La actriz se ha convertido en la protagonista de la nueva portada de la revista Vanidades, y en entrevista, ha confesado sus mejores secretos de belleza para lucir tan bien a pesar del paso de los años.

Y es que aunque recurre a algunos tratamientos estéticos, procura mantenerse los más natural posible.

Foto: Israel Hernández/Vanidades

Para Erika, su rutina de belleza es muy importante para el correcto cuidado de la piel, no solo para retrasar los signos del envejecimiento, también para mantenerla saludable.

“Me desmaquillo con toallitas, luego un tónico que me quite los residuos, la bifásica para los ojos, agua y jabón, y crema de noche, y gotitas, y el hialurónico y todos los ‘tónicos y iónicos’ habidos y por haber, y luego ya te oreas”, dijo en entrevista para Vanidades.

Además de su rutina diaria de belleza, la actriz admite que también recurre a algunos tratamientos estéticos para eliminar una que otra arruga; sin embargo, las cirugías plásticas no están dentro de sus planes para mantenerse joven.

“¿Botox? ¡Por supuesto!, pero me lo hago con el mejor y no abuso. Rellenos no, me dan miedo”.