Maye Musk, la mamá de Elon que es modelo a sus 74 años y luce espectacular

"Yo era famosa hasta que Elon se volvió famoso", bromeó hace tiempo la madre del hombre más rico del mundo. Maye Musk tiene 74 años, una exitosa carrera como modelo y dietista, así como un pasado complicado para llegar a la fama que posee hoy día —junto con su valor neto de 20 millones de dólares.

Quién es Maye Musk, la mamá del hombre más rico del mundo

Maye nació en Regina, Canadá —al igual que su gemela Kaye— el 18 de abril de 1948, para después residir en Sudáfrica desde que era pequeña. A partir de los 15 años se dedicó al modelaje, asistió a una escuela especializada y trabajó en pasarelas.

A los 20 años se inscribió a una competencia de belleza y fue finalista para Miss Sudáfrica en 1969. Ya con licenciatura en nutrición, se casó con Errol Musk, ingeniero sudafricano, y tuvieron tres hijos: Elon, Kimbal y Tosca Musk.

Maye Musk, la mamá de Elon, sobrevivió al abuso de su esposo

Lamentablemente Maye vivió uno de los momentos más decisivos durante su matrimonio, cuando decidió divorciarse de Errol porque era violento con ella. "Me casé con una persona agresiva y que decía que cambiaría en cuanto nos casáramos, pero se volvió peor", contó a Page Six.

Se pudo divorciar hasta que la disolución del matrimonio se hizo legal en Sudárica en 1979, pero en esos años vivió lo que describió como "abuso mental y físico". Añadió a la entrevista que "cuando mi esposo me iba a golpear en un evento público, mis amigos me llevaban a casa de mi mamá, y ella no sabía que era golpeada".

En 2018 dijo a CNBC que después de divorciarse se dedicó a criar a sus hijos y tomó hasta cinco trabajos porque no contaba con el dinero suficiente. "Diría que cualquiera que me conoce no siente envidia de mi vida. He estado en momentos muy difíciles. Tuve que pagar renta, necesitaba un techo sobre nosotros y comida para comer".

Le preguntaron a Maye qué la motivaba en esos tiempos de máxima pobreza: "necesitaba sobrevivir". Trabajó medio tiempo como modelo y dio clases de nutrición en la Universidad de Toronto —así sus hijos podían atender sin pagar colegiatura.

Maye Musk apoyó a Elon y el resto de sus hijos desde los inicios

Además de sus cinco trabajos y las complicadas jornadas con el modelaje, Maye apoyó a sus hijos en los negocios —de acuerdo con Business Insider, Maye ayudó tanto en los planes de negocios hasta los gastos de oficina.

Para 1996 había donado todos sus ahorros, $10,000, para cubrir los gastos. Pero en sus palabras fue "la mejor inversión posible". Los hijos de Maye le regalaron una casa de muñecas con un cochecito por su cumpleaños 50 con la promesa de que le darían todo eso en el futuro.

Y lo cumplieron. La compañía de Elon y Kimbal, Zip2, se vendió por $30 millones y el resto fue historia. Maye contó a Business, "la intención de Elon es simplemente en física e ingeniería para hacer de este un mejor planeta [...] La gente cree que hay otro motivo negativo, y eso me entristece, porque no lo hay. 'Oh, solo está buscando más dinero', y él nunca ha hecho eso".

Maye Musk se dedicó a su bienestar e imagen

De aparecer en un video de Beyoncé a posar desnuda para la revista New York en 2011, el camino del wellness and beauty de Maye Musk inició cuando decidió perder los 40 kilos que subió después de su divorcio.

"Con el estrés comía puro helado, chocolate, papas fritas hamburguesas... ¡Lo amaba!", confesó. Ahora es una mujer de 74 años dedicada a su alimentación saludable y que agradece infinitamente el desarrollo y evolución de la cosmética —así lo dice en Beauty Secrets de Vogue, donde afirma que siempre usa bloqueador y le fascinan las nuevas bases de maquillaje.

"Nunca me han pedido que me haga algo en la cara", dijo Maye Musk al New York Post, "estoy feliz con el envejecimiento. Mientras mi mente esté fuerte, yo podré seguir con mi nutrición".