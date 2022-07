Miembros de la realeza que han recurrido a brujas y hechiceros

En la historia de la realeza, existe evidencia de que la magia y hechicería ha estado presente en la monarquía de todo el mundo. Son varios los royals que han tenido acompañantes famosos por sus poderes ocultos. Te contamos sobre algunos brujos de la realeza.

Tal vez se el más famoso de los brujos, pues se le acusa de ser el causante de la desgracia de la familia Románov.

A principios del siglo XX, no había decisión del zar de Rusia (ni de su esposa) que no pasara por la supervisión de Rasputín, un místico también conocido como el “Monje Loco”, quien presumía tener dones mágicos para sanar enfermedades a través de la fe y la oración.

Fue amante del famoso rey Luis XIV, fue acusada de utilizar magia negra para enamorarlo y también para envenenar a la joven Marie Angélique de Scorailles, uno de los intereses románticos más fuertes del soberano.

Aunque supuestamente fueron ejecutadas casi 30 personas bajo el cargo de brujería, nada malo le ocurrió a Montespan, y de hecho, siguió siendo «la mujer más poderosa de la Corte» hasta su muerte.

Desesperada por su matrimonio infeliz, la princesa Diana se entregó a los consejos de varios psíquicos, entre ellos la famosa médium Sally Morgan, quien por cuatro años fue su confidente y le aconsejaba en todo.

Morgan todavía cree que Diana fue asesinada, asimismo, le predijo que “moriría en un planeado accidente de auto”.

Tal vez sea la más famosa bruja de la actualidad, pues ha causado controversia al convertirse en la fiel acompañante de Charlène de Mónaco.

Dawn Earl es conocida por ser una profetisa sudafricana que sobrevivió a una secta australiana, y que se ha consolidado como la consejera privada de la princesa.

"Antes de atender cualquier evento real, Charlène consulta a su númerologa, a veces en el último minuto, para decidir si va o no. Si los números no están alineados a su favor, Charlène simplemente no acude”.