"Mostrar bien a mi país no tiene precio": Eugenio Derbez en su faceta de productor

Hay infinidad de recuerdos y experiencias basadas en Acapulco, una de las zonas turísticas más famosas de México. Y si la arena y el mar pudieran hablar, ¡qué cosas revelarían! Pues bien, esta ciudad se volvió inspiración para contar la (cómica) historia de un joven con mucho potencial y grandes sueños. Acapulco es el nombre de la primera serie bilingüe en Apple TV, donde Eugenio Derbez figuró como productor y actor.

Acapulco, nuevo proyecto de Eugenio Derbez como productor

Esta serie cómica cuenta la historia de Máximo Gallardo (Enrique Arrizon), un veinteañero que consigue trabajo en Las Colinas, el resort más exclusivo de Acapulco. Junto con su fiel amigo, Memo (Fernando Carsa), se dará cuenta que no todo lo que brilla es oro: aprenderá a lidiar con exigentes clientes, sus jefes extranjeros y el cuidado de su familia. Todo ubicado en el Acapulco de 1984.

La ambientación es vibrante, colorida y sumamente ochentera, pero para Derbez este proyecto implicaba "cambiar dentro de mis posibilidades la forma en que se ve a México", nos reveló en una mesa redonda de prensa.

El 'lado bonito de México'

Esta es la primera vez que Eugenio Derbez produce y actúa en una serie de televisión en inglés, y esta experimentación lo tiene muy contento e ilusionado por mostrar lo que él llama "el lado bonito de México".

"[Acapulco] es para romper con los estereotipos de los mexicanos, porque en Estados Unidos me han preguntado si en México vamos en burro, o hay calles pavimentadas; solo ven la parte negativa", afirma.

Otro aspecto importante para Derbez fue dar a conocer el nuevo talento, como Enrique Arrizon, quien interpreta a Máximo (el personaje de Eugenio Derbez en versión joven) y nos confesó, "estuve a punto de no abrir el mail para esta audición". "Acapulco fue para romper mis miedos, y cuando vi el reto que implicaba hacer este personaje, me dedicdí y me percaté de que el mundo es de los que se atreven", comentó Arrizon.

Cortesía

La serie también parte de sus valiosos personajes, "gente que para mi fue muy importante reflejar", reveló Eugenio Derbez. "Por eso me encanta tener la oportunidad de producir, porque como actor solamente obedeces, pero la parte creativa me fascina. Y mostrar a mi México no tiene precio".

El poder latino de Acapulco

La serie tiene muchísimos contrastes, tanto de lugares específicos del resort como de cambio de épocas. El rosa mexicano y todas sus variantes pululan en cada rincón, así como la música de los ochenta y, por supuesto, la gran propuesta de vestuario —a cargo de Leticia Palacios (Niñas mal).

Este último aspecto fue de los favoritos de Camila Perez, colombiana que interpretó a Julia, recepcionista de Las Colinas y aspirante a diseñadora de modas. "Yo le llamaba a Leticia 'mi propia Sex and the City', y eso le fascinaba, porque en su mayoría eran diseños personalizados", nos contó Camila. "Normalmente ves que solo el cast principal usa la ropa más llamativa, ¡pero aquí hasta los extras traían cosas que yo quería! Acapulco tiene mucho sentido de la moda, quizá inspire a otros diseñadores", concluyó.

A la par de la charla, el colimense Fernando Carsa —que intepreta a Memo— admitió que con Acapulco surge el reconocimiento de los latinos en la televisión; "verán que todo lo que hacemos lo hacemos con amor, y que somos trabajadores y humildes y estamos listos para enseñarle al mundo de qué estamos hechos", comentó.

Por otro lado, también destacaron Jessica Collins (como Diane, dueña de Las Colinas) y Chord Overstreet (el ex actor de Glee como Chad, hijo de Diane y mánager del resort). Ambos admitieron que México y sus habitantes van más allá que cualquier percepción general. Y con respecto a la historia, Jessica expresó que su personaje "tuvo un momento difícil al ver que su hijo no se convirtió en el hombre que ella esperaba"; mientras que Chord confirmó que "ambos personajes necesitan uno del otro, pero todos los obstáculos fueron parte del crecimiento".

'Acapulco' estrena por Apple TV el 8 de octubre y cuenta con 10 capítulos.