Drew Barrymore «les da chance» a sus hijas de no bañarse en fin de semana

Hay un debate entre las celebridades sobre sus hábitos de aseo, y ya salió Drew Barrymore a explicar que solo baña a sus hijas entre semana.

Bañar o no bañar diario a los hijos… he ahí la cuestión. La rutina de aseo de las celebridades fue un tema controversial desde que Ashton Kutcher y Mila Kunis comentaron que ellos solo bañan a sus hijos ‘cuando ven la suciedad en ellos… si no, no tiene caso’. A las confesiones de la higiene de los niños se les unió Drew Barrymore, afirmando que ella sí los baña —de lunes a viernes.

«Solo quiero un balance»

La actriz de 45 años dijo a Entertainment Tonight cuál es la rutina con sus hijas Frankie (7) y Olive (8). Dijo que cuando iban a la escuela de forma presencial —antes de la pandemia—, «había hora del baño diariamente, totalmente».

Peeero de sábado a domingo es más alivianada. «Solo quiero un balance. Los fines de semana es de ‘oh, estás en el océano salado, ¿a quién le importa? estás bien’. Creo que soy una mujer de los cinco-días-de-la-semana con posibilidades de un sexto día. De cinco a seis días», comentó Barrymore.

Drew Barrymore y la relación con sus hijas

A Drew no le gustaría que sus hijas fueran actrices, según contó a People. «No dejaré que sean niñas actrices» y preferiría que ellas mismas eligieran lo que quieran hacer en el futuro.

«Si quieren ser actrices más adelante en la vida, yo las apoyaría mucho», destacó, y confesó que ambas pequeñas son muy buenas con los juguetes de bloques y construcción.

según contó en el programa de radio con Andy Cohen.

¿Tú dejas descansar de la hora del baño a tus hijos en fin de semana?

