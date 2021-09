Empresario y nacido en Francia: quién es Frédéric García, el ahora esposo de Altair Jarabo

La actriz mexicana, Altair Jarabo, contrajo matrimonio con Frédéric García, empresario mayor que ella por 19 años. Esto es lo que se sabe de él.

El fin de semana pasado se concretó el enlace de dos figuras que destacan en su rubro. Altair Jarabo (actriz) y Frédéric García (empresario) dieron el ‘sí, acepto’ en una íntima ceremonia en Francia, donde acudieron familia y amigos cercanos. Aunque los novios no hay dado declaraciones al respecto, podemos indagar más en quién es el nuevo marido de la villana de Abismo de pasión.

Quién es Frédéric García

Este hombre de 53 años nació en Toulouse, Francia, el 15 de septiembre de 1967; su especialidad son los negocios internacionales y áreas administrativas. Completó sus estudios en la École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers con una ingeniería y especialidad en administración de sistemas industriales.

De acuerdo con Líderes Mexicanos, este empresario francés —que después vivió en la Ciudad de México— ejerció como director de mercadotecnia de Aeropuertos del Sureste antes del dos mil y como director general de Inversiones y Técnicas Aeroportuarias. Después fue cónsul honorario de Francia en Cancún por un año.

Actualmente es director de TransparentBusiness en México.

Altair Jarabo y Frédédic García en la ciudad del amor

En esta entrevista de TvyNovelas, Altair dio detalles de su boda en París y confesó si quiere hijos. Por el momento, quiere ‘pasar más tiempo a solas’ con su ahora esposo.

La noticia del compromiso se dio en redes sociales. «Quiero compartirles una noticia muy especial. ¡Frédéric García y yo estamos comprometidos!, ¡me caso con este hombre maravilloso!», escribió junto con una foto.

«Me llena de alegría la idea de compartir la vida con él, porque lo admiro tanto por su inteligencia como por su nobleza. Que me inspira, me cuida, me hace la mujer más feliz. Él lo sabe porque se lo digo todos los días: lo amo y quiero verlo pleno y lleno de sueños toda la vida».

