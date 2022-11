Gillian Anderson, de 52, le dice adiós al bra. «No me importa que mis pechos lleguen al ombligo»

La Margaret Thatcher en ‘The Crown’ acepta su cuerpo tal como es con más de 50 años y se despide del brasier.

Al ‘anti-bra club’ se puede unir cualquier mujer, a cualquier edad. Lo que pasa es que no siempre se habla demasiado del tema —mismo que en realidad ni debería causar sorpresa porque cada mujer es responsable de hacer lo que guste con su cuerpo—. Pero cuando una figura del medio se declara al respecto, ya se escucha en todos lados. Y fue la actriz de 52 años, Gillian Anderson, quien dijo públicamente que se despide del brasier.

«No me importa si mis pechos llegan a mi ombligo»

A través de una sesión en vivo en Instagram, la intérprete de Margaret Thatcher en la cuarta temporada de The Crown reveló esto a sus fans. «Soy muy floja y ya no uso brasier. No puedo usar un bra. Lo siento, no me importa si mis pechos llegan a mi ombligo, pero ya no usaré un brasier jamás».

¿Su veredicto? «Es j*didamente incómodo». Y así, la galardonada con un Golden Globe causa revuelo en redes —¡pero del bueno! Una usuaria en Twitter lo dejó en claro: «Si la dos veces galardonada de un Globo y Emmy, Gillian Anderson, dice que no más bra, quiénes somos nosotros para discrepar».

Ha habido momentos ‘braless’ históricos a lo largo de los años

Gillian Anderson ya se declara parte del ‘abti-bra club’, pero estas decisiones se han tomado años atrás y con figuras igual de destacadas.

No olvidemos cuando la actriz y sex symbol Jane Mansfield asistió a la fiesta de Sophia Loren y a través de su vestido de satin dejaba poco a la imaginación. Una imagen donde aquel escote braless trascendió —y ojo, ¡no importa la talla!

(Foto: Getty Images)

