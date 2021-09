Secretos de la reina Letizia para mantener la piel bronceada y sana

Una dieta especial, exfoliación y más de los secretos tras el increíble bronceado de la reina Letizia. ¡Ponlos en práctica!

Siempre que el clima y el protocolo lo permite, la reina consorte presume un envidiable bronceado. Según los expertos, éstos son los pasos que sigue la reina Letizia para darle un espectacular brillo dorado a su piel.

RECOMENDADO: La reina Letizia es claro ejemplo de que se pueden combatir las ‘bat wings’ de los brazos

1. Exfoliación básica

Todo inicia con una piel renovada y esto se logra con el uso constante de exfoliantes faciales y corporales. Éstos pueden ser de acción química, que actúan de dentro hacia fuera, desprendiendo células muertas, empleando activos como alfa-hidroxiácidos (AHA) y betahidroxiácidos (BHA), o física, que funcionan superficialmente por medio de la fricción de pequeños gránulos

2. Hidratación intensa

El siguiente paso es nutrir la piel. La hidratación tiene que ser completa, para llegar a capas profundas y terminar por convertirse en una especie de barrera protectora, que deje la dermis suave y con un acabado luminoso. En este caso, tras aplicar el suero y humectante, unas gotas de aceite son perfectas para retener la humedad y dejar un efecto glow.

3. Toque de midas

A ausencia de días soleados, los autobronceadores funcionan para conseguir una apariencia veraniega, sin los riesgos que implica la exposición a los rayos UVA y UVB. Con el plus de que las nuevas fórmulas logran el anhelado dorado (y no el falso anaranjado del pasado). La versión de Natura Bisséestá enriquecida con vitamina C y su acción es gradual, para lograr un color natural, uniforme y luminoso.

RECOMENDADO: Los 5 trucos que mantienen perfecta la melena de Jennifer Lopez

4. Piernas de bronce

¡Y brazos también! Hay un modo de lograrlo de la noche a la mañana: ¡maquillaje! Se trata de un viejo truco que, además de funcionar para la cara, sirve para el cuerpo, con el beneficio de que puedes ocultar manchas, imperfecciones, incluso, disminuir várices. La clave es buscar que sea intransferible para que dure en tu piel y no en tu ropa. No es un producto nuevo, pero no por ello nos deja de sorprender su efecto.

5. La treta de la comida

Una dieta abundante en betacaroteno (precursores de melanina) contribuye a un aspecto sano y prolonga el bronceado. Por eso, en la de la reina consorte no faltan zanahorias, calabazas, jitomates ni pimientos. En materia de nutricosmética hay cápsulas que elevan y mantienen las defensas solares gracias al uso de vitaminas A y D, betacarotenos y té verde, entre otros.

Por: Beatriz Velasco

SIGUE LEYENDO:

Vestidos que toda mujer mayor de 40 puede usar para verse elegante y fresca

7 estilos de maquillaje y peinado favorecedores para esta temporada

4 trucos de estilo para vestir con colores cítricos, ¡de naranja a limón agrio!