Películas de asesinos seriales que estuvieron basadas en hechos reales

Extremely Wicked, Shockingly Evil, and Vile (2019) 1

Esta película de crimen y drama narra la historia del asesino serial Ted Bundy —interpretado por Zac Efron. Lo interesante es cómo lo cuentan desde la perspectiva de Liz, la novia de Bundy que se rehusaba a creer en lo que su novio hizo.

Se basa precisamente en el libro The Phantom Prince; My Life with Ted Bundy de Elizabeth Kendall. A través del filme se develará el caso del hombre que cometió 30 homicidios de mujeres en Estados Unidos entre 1974 y 1978 (con una excelente ambientación).