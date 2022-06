¡Prohibido retocar! Famosas que se negaron a corregir sus "imperfecciones" con bisturí

Hollywood siempre ha sido una fábrica desilusiones, y cuando descubrió el Photoshop "un programa computarizado que permite alterar las imágenes con el arte de un pincel y la precisión de un bisturí", el glamour de las celebridades se disparó a la estratosfera.

Y es que un experto de Photoshop, con solo presionar unas teclas o mover el mouse de la computadora, puede hacer desaparecer las arrugas, aumentar el busto, afinar la cintura, elevar el derrière y dejar la piel tan sedosa como la mejilla de un bebé.

Sin embargo, muchas estrellas (y algunas te van a sorprender) se oponen a que estos magos digitales alteren su imagen, pues rechazan de plano la idea de que la belleza es sinónimo de perfección.

Ellas alegan que corregir las imperfecciones es borrar a la mujer, y que los llamados defectos son los que hacen a cada una diferente y especial. Es una revolución estética comandada por algunas de las mujeres más famosas e influyentes del planeta.

¿Cuál es su propósito? Aquí tienes a las celebridades que le dicen "No" al Photoshop y sus razones para mostrarse ante sus fanáticos tal como son. ¿Estás de acuerdo con ellas, o acaso prefieres mantener la versión más idealizada de las estrellas?

Las celebridades jóvenes están en contra del retoque digital

Cuando Zendaya vio que su foto para la portada de una revista había sido "mejorada" por un artista de Photoshop, la actriz y cantante en sus entonces 19 años puso el proverbial grito en el cielo.

Inmediatamente publicó en Instagram las dos imágenes "la original y la manipulada" con esta explicación: "Estas son las cosas que acomplejan a las mujeres y que crean el concepto irreal de la belleza que tenemos en esta sociedad".

Acto seguido Zendaya les exigió a los editores de esa publicación que usara la foto no retocada ¡y lo logró! "Me siento feliz con esa imagen", les escribió a sus fans a través del mismo sitio social. "Toda persona que me conoce sabe que yo creo que debemos amar nuestro cuerpo como es".

Algo similar le sucedió a Lorde cuando descubrió en línea una foto en la que su cutis se veía liso, sedoso, perfecto! La cantante, que como casi toda joven en esos momentos estaba batallando contra el acné, se horrorizó y corrió a escribir en su sitio social un mensaje para sus fans:

"Vean qué cosa tan curiosa: en una foto tengo barritos y en la otra mi piel está perfecta". Y Lorde no solo rechazó el "embellecimiento" involuntario al que fue sometida su foto, sino que volvió a escribir para decirles:

"Recuerden, las imperfecciones están OK". Al lado de esas palabras publicó una foto con el rostro cubierto con una crema medicada contra el acné.

Pero los mensajes de Zendaya y Lorde palidecieron al lado de la denuncia pública que hizo la cantante y actriz Lady Gaga, quien, como buena estratega, aprovechó el momento de recibir el premio a la Mujer del Año que le entregaba la revista estadounidense Billboard, para criticar la imagen que adornó la portada de esa misma publicación.

"Mi piel se ve muy perfecta. Mi pelo se ve muy suave. Yo no me veo así cuando me despierto en la mañana. Ni siquiera soy como me ven en estos momentos, peinada y maquillada", les dijo a los presentes, antes de pedirles a sus little monsters que "luchen contra las fuerzas que pretenden hacerles creer que no son bellas tal como son".

Celebridades que están a favor de la belleza natural y la defienden

El mensaje de Lady Gaga, sin duda, fue impactante, pero lo es mucho más cuando viene de boca de alguien que, literalmente, vive de su imagen, como la modelo brasileña Gisele Bündchen, quizás la top model más poderosa e influyente de su momento.

Ella no solo se fotografió al natural y sin maquillaje para una campaña publicitaria internacional, sino que simultáneamente declaró a la prensa: "Creo que las mujeres debemos ser muy reales y muy naturales. Me encanta la idea de que somos diferentes y que nuestros defectos son los que nos hacen bellas y únicas".

Su mensaje, dice, es muy simple: "No tienes que tener un look específico para ser bella. Tú eres bella tal como eres". Gisele no está sola, pues la cantante Jessica Simpson también apareció en una campaña publicitaria sin una gota de maquillaje y sin la ayuda de Photoshop.

Jessica trabajó con la campaña Operation Smile (Operación sonrisa), que tiene como meta motivar a la juventud a valorar la belleza interior más que la apariencia física, y le prohibió a una importante publicación internacional retocar su foto de portada. ¿Su explicación? "No tengo nada que probar. Lo que otros opinen de mí es su problema". Y con esta frase cambió el enfoque del tema, pues dejó claro que como te ven no es tu problema, sino de quienes te juzgan.

El "destape" de Kim Kardashian ocurrió por accidente. Cuando en el 2009 una revista digital sacó una foto de portada de K, que no había sido retocada, se armó una tormenta mediática.

Los fans y los detractores de la estrella debatían el tema como si la paz del mundo dependiera de ello. Y es que el público no podía creer lo que estaba viendo: en los muslos y el famoso trasero de Kim se veían claramente las señales inequívocas de la celulitis.

¿Cuál fue la reacción de Kim? La que menos te imaginas. "¿Y qué? Tengo un poco de celulitis. Yo estoy orgullosa de mi cuerpo y de mis curvas y esa foto probablemente va a ayudar a muchas personas, porque se van a dar cuenta de que aunque estoy en la portada de una revista, no soy perfecta".

Entra en escena Jennifer Lawrence, quien no solo rechaza la idea de la perfección física, sino que declara sus imperfecciones a los cuatro vientos y las exhibe alegremente en la televisión nacional.

En el show de David Letterman, la actriz de The Hunger Games mostró fotos en las que aparecía en bikini y se dedicó a mostrar las áreas en las que tiene celulitis. La movida de J.Law fue muy inteligente, pues al señalar sus llamadas "imperfecciones" antes de que lo hiciera el sector amarillista de la prensa, ella las asumió con naturalidad y sentido del humor, y les restó importancia.

De repente, la celulitis se volvió cool. En el 2014, Keira Knightley posó desnuda para una revista con el fin de mostrarles a sus fans su verdadera anatomía. De acuerdo con Keira, estaba cansada de que su imagen fuera manipulada para aumentar su busto o hacerla más curvilínea.

El mensaje que envió fue muy directo y muy simple: "Así soy sin retoques". "Creo que el cuerpo de la mujer es un campo de batalla y la fotografía es, en parte, culpable de esto", dijo a esa misma publicación.

Otra británica que no permite que alteren su cuerpo es Kate Winslet. Pero ella no solo se ha manifestado en contra de la "cirugía digital" hecha por computadora, sino también de la cirugía estética con bisturí.

"No estoy de acuerdo con la cirugía plástica. Va en contra de mi moral, de la forma como me criaron mis padres y de lo que yo considero que es la belleza natural", dice la estrella y promete: "Nunca me someteré a la cirugía para verme más joven".

Al mismo tiempo, Julia Roberts no critica a las que optan por la "ayudita" cosmética, pues cree que esa es una elección muy personal. "Hasta ahora no me he hecho nada en la cara y no creo que lo haré, pero hay que respetar la decisión de cada mujer, porque ese es su derecho", dice la eterna Pretty Woman.

Las pioneras: famosas que desde hace años mantuvieron una imagen natural

Estas celebridades no solo están redefiniendo el concepto de la belleza femenina, sino que también están tomando el control de su imagen al prohibir que esta sea manipulada o "mejorada".

Pero ellas no son las primeras en declararle la guerra al retoque. En la década de los 1970, la legendaria actriz Lauren Bacall causó una conmoción cuando denunció públicamente unas fotos suyas para una campaña publicitaria que fueron retocadas para hacerla parecer más joven.

"Me he ganado cada una de las arrugas que tengo en la cara y no permito que me las borren", dijo la estrella... y exigió que se publicaran las fotos au naturelle.

Una década más tarde, en los 1980, cuando vio una foto suya en la que lucía un cutis imposiblemente perfecto, la cantante Cyndi Lauper les envió un mensaje a sus fans: "No se sientan mal. Yo también tengo barritos. Eso es normal".

Pero uno de los momentos más revolucionarios en la batalla del look natural vs. Photoshop ocurrió en el 2002, cuando a sus gloriosos 45 años de edad, Jamie Lee Curtis, la poseedora de uno de los cuerpos más espectaculares de Hollywood, posó para una revista vestida solamente con un panty y un ajustador deportivo, para mostrarlo sin el beneficio del retoque.

"No tengo buenos muslos, esa es la verdad. Tengo una pancita flácida y grasa en la espalda. No quiero que las mujeres tengan una idea irreal de mi cuerpo, porque eso es un fraude", dijo la actriz, que también ha elegido no teñirse el cabello y lo lleva al natural, plateado de canas.

Cada día son más las estrellas que rechazan el molde de belleza y el look prefabricado que predomina en la cultura popular. Ellas eligen celebrar su belleza individual con las llamadas "imperfecciones" que, en la mayoría de los casos, las hacen únicas.