Prueba de embarazo: ¿por qué salgo positiva, sin estar embarazada? Y otras dudas aclaradas

Dejaste la prueba sentada demasiado tiempo antes de mirar 7

"Has orinado en la prueba y ahora estás esperando ansiosamente. Es posible que desees despejar tu mente de la espera, pero no te desvíes y lo olvides: dejar la prueba demasiado tiempo puede dar un resultado falso positivo. El motivo de esto se debe a que la orina se evapora si se deja durante demasiado tiempo, puede dejar una línea tenue que puede confundirse con una prueba positiva. Se recomienda no leer una prueba de embarazo después del tiempo recomendado (10 minutos). ya que la mayoría de las marcas tienen una posibilidad de líneas de evaporación ".