"Pude ser la primera princesa judía": cuando Barbra Streisand habló del supuesto romance con el príncipe Carlos

Barbra Straisand, la afamada cantante, y el príncipe Carlos, heredero al trono británico, se conocieron en 1974 y se rumoró que tuvieron un romance breve y secreto 20 años después...

Y apenas hace tres la icónica cantante y actriz Barbra Streisand no tuvo reparo de referirse al príncipe Carlos, de 73 años, en varias ocasiones durante su concierto en el British Summer Time Hyde Park.

Entonces la artista de 80 años mostró al público varias fotos de ella con el heredero al trono británico y dijo: "Si hubiera jugado bien mis cartas, podría haber sido la primera princesa judía".

Y en caso de que alguien no hubiera estado enterado que ambos estaban vinculados de alguna forma, Barbra mostró un periódico en la pantalla que hacía referencia a Carlos directamente y en el que se leía: “Barbra encanta a su príncipe, Carlos”.

Además, la cantante también habló sobre el encuentro con la princesa Diana.

Cuando Barbra Streisand conoció a Lady Di

“Después de la actuación, el protocolo era que ella se levantara primero, pero ella me jaló e hizo que me levantara primero. Ella fue muy amable”.

Y parece que Barbra estaba inspirada en la familia real británica porque también se refirió a la duquesa de Sussex al inicio de una de las canciones, diciendo: “Cuando el sol empieza a brillar, como el anillo de Meghan Markle”.

Streisand y el príncipe Carlos se conocieron 1974 en el set de la película Funny Lady, protagonizada por ella, y se volvieron a encontrar en 1994 cuando ella actuó para la organización benéfica Prince's Trust en el Wembley Arena de Londres.

Su supuesto romance habría surgido dos años después de la separación de Carlos y Diana, durante una visita de él a Los Ángeles, tiempo en el que también estaba involucrado sentimentalmente con Camilla Parker.

Había rumores de que el príncipe tenía un póster del cantante en su casa y habría dicho: “Barbra es mi única pin-up”.

Fuentes citadas en la biografía Barbra The Way She Is dicen que Carlos tuvo una cena privada con la cantante nueve meses después, donde parecían "muy cariñosos el uno con el otro".

¿Te imaginas a Barbra Streisand como futura reina consorte?