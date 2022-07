Qué famosos son 'Sir' en Inglaterra y por qué llevan ese nombramiento

¿Les gustaría ser abordado como Sir o Dama y poder utilizar este nuevo título para dejar en el pasaro al Sr y Sra? Convertirse en Sir o Dame conlleva unirse a una cláse de élite a la que pertenecen Sir Elton John, Sir Paul McCartney y Dame Angelina Jolie.

¿Qué significa el título de Sir?

De acuerdo con el principado de Sealand, "la palabra Sir es una variación de Sire, un término honorífico utilizado en Europa para referirse a un señor feudal". La primera vez que se usó en Inglaterra fue en 1297 y solo lo daban para el título de Caballero. El término Dame llegó hasta 1917 en que reconocieron a "caballeros femeninos" (o sea, reconocimiento de las mujeres).

Sir o Dame indica que eres o un caballero o un baronet (o baronetesa), el cual puede serte otorgado como honor o por medio de una herencia ancestral. Pero no otorga beneficios específicos más que ser titulado y recibir una forma más formal de llamarte.

¿Qué se necesita para ser Sir en Inglaterra?

Las cualificaciones para convertirte en Sir o Dame según el gobierno británico son:

Este es un título otorgado a quienes dieron su mejor contribución en cualquier actividad, usualmente a nivel nacional. Otras personas trabajando en la nominación podrán ver su contribución como inspiracional y significativa, lo cual requiere de mucho compromiso durante un largo periodo de tiempo.

Famosos que son Sir o Dame en Inglaterra

A continución, enlistamos las celebridades que han sido nombradas Sir o Dame en el palacio de Buckingham.

Sir Paul McCartney

getty

En 1997 al cantante Paul McCartney le dieron el título de Sir por "sus servicios a la música". McCartney dedicó este nombramiento a sus compañeros Beatles, George Harrison, Ringo Starr y John Lennon —"Me llaman 'su Santidad", bromeó Paul.

Anthony Hopkins llevó el título de Sir

getty

Después de protagonizar "The Silence of the Lambs", Hopkins recibió su título de caballero en 1993. Pero cuando se volvió residenre americano en el 2000 tuvo que renunciar al Sir.

El actor Daniel Day-Lewis

getty

El tres veces ganador de un Oscar fue otorgado como Sir Daniel Day-Lewis en 2014 por el príncipe William. "Estoy completamente asombrado y completamente encantado", dijo al reicibir dicho nombramiento.

Rod Stewart recibió título de Sir

getty

El príncipe William también otorgó el título de Sir a Rod Stewart en 2016 en el palacio de Buckingam en honor a su larga carrera. A la ceremonia le acompañaron su esposa Penny Lancaster y sus dos hijos Alastair y Aiden.

Sir Elton John

getty

Elton John, considerado uno de los más grandes amigos de la familia real briránica y de los besties de Lady Di, recibió el título de Sir en 1998. "Estoy extremadamente orgulloso", dijo Elton a AP, "amo mi país y ser reconocido de esta manera... no podría pensar en algo mejor".

El título de Michael Caine

getty

La estrella de "The Dark Knight" recibió un título de caballero en el 2000, pero bajo su nombre real: Maurice Micklewhite. "Fui nombrado después de mi papá y recibí el título de caballero con este nombre porque amo a mi papá", dijo a la BBC.

Ben Kingsley recuerda con cariño el día que fue nombrado caballero

getty

El protagonista de "Gandhi" aceptó el título de Sir en 2002. Dijo a Daily Mirror en 2014: "cuando su majestad me nombró caballero, usó la espada que llevó su padre como Comandante en Jefe durante las Fuerzas Británicas en la Segunda Guerra Mundial. Yo estaba consciente de lo mucho que amó a su padre, así que eso tuvo mucha resonancia en mi".

Mick Jagger es en realidad Sir Mick Jagger

De acuerdo con Express UK, un viejo artículo desenterrado develó que la reina no quisó darle el título de caballero a Mick Jagger en persona, así que lo hizo el príncipe Carlos en su lugar —por sus "creencias antisistema"—. "Todo fue maravillosamente formal", dijo Jagger.

Bono es caballero, pero no Sir

Por más que nos gustaría decir "Sir Bono", esto no es posible porque el cantante nació en Irlanda y no puede llevar dicho nombramiento al no ser ciudadano de Reino Unido. "Tienen permiso de llamarme como quieran —excepto Sir, ¿ok? Lord de lords, Semidios, con eso bastará", dijo el líder de U2 a The Hollywood Reporter en 2007.

Bill Gates también es caballero, pero no Sir

El mismo caso de Bono ocurrió con Bill Gates, quien se volvió caballero honorario en 2005 gracias a su trabajo de caridad. "Este honor es particularmente conmovedor dadas las profundas conexiones que Microsoft disfruta con el Reino Unido", dijo Gates en la ceremonia.

El piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, es Sir

El famoso más recientemente condecorado fue Lewis Hamilton, quien además se convirtió en el cuarto piloto de F1 en recibir el título de caballero. Hamilton ha sido siete veces ganador de este campeonato y la investidura se llevó a cabo en el castillo de Windsor en 2021.

Angelina Jolie es en realidad Dame Angelina Jolie

La famosa estrella de cine y ex de Brad Pitt recició el título honorario de Dame (o Dama) en 2014 por su trabajo humanitario y lucha contra la violencia sexual. "Recibir este honor relacionado a la política exterior significa un gran honor, pues es a lo que quiero dedicar el resto de mi vida", dijo Jolie a la BBC.

Anna Wintour, una periodista concedida como Dame

En 2017, la reina Isabel II nombró como Dama a la editora de Vogue por sus servicios en el rubro de periodismo y moda. Tuvo que quitarse sus lentes oscuros tan característicos de ella para recibir la medalla.

Emma Thompson le pidió un beso al príncipe William cuando recibió el título de Dame

Emma Thompson fue nombrada Dama por el príncipe William: "amo al príncipe William, lo he conocido desde que era pequeña, y nos reímos el uno al otro. No te puedo dar un beso, ¿verdad?, le dije, y me respondió que no", dijo Thompson a los reporteros.

Dame Helen Mirren

Cuando a Helen Mirren le ofrecieron el título de Dame, inicialmente tenía sus dudas —"no quiero ser parte del establecimiento, ese no es mi rol como artista", dijo a Metro en 2003. "Ser una dama fue otra cosa muy distinta. Lo hice por mi familia, por mi papá y mi mamá". Tres años después, Mirren hizo el papel de la reina Isabel II en "The Queen" y se llevó un Oscar.

Elizabeth Taylor y Julie Andrews recibieron el título de dama al mismo tiempo

getty

En el 2000, Elizabeth Taylor se llevó este título por su rubro en actuación e investigación sobre el VIH. Al mismo tiempo nombraron a Andrews por "sus servicios en actuación y entretenimiento".