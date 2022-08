Qué ha sido de la hija de Robin Williams después de que su papá se quitó la vida en 2014

Este 2022 se cumplen 8 años del fallecimiento de Robin Williams. El reconocido intérprete de Hollywood fue hallado muerto en su domicilio en el norte de California el 11 de agosto del 2014. Lamentablemente Robin Williams se quitó la vida, pero dejó un legado y reconocimiento como uno de los comediantes más prolíficos de finales del siglo XX.

¿Por qué se suicidó Robin Williams?

Williams se suicidó a los 63 años, había sido diagnosticado con Parkinso y la autopsia mostró que tenía cuerpos de Lewy (esta demencia ocurre cuando se acumulan los cuerpos de Lewy y controlan la memoria, pensamiento y movimiento).

Zak Williams, hijo de Robin, es defensor de la salud mental y CEO de la compañía Prepare Your Mind. En un podcast habló sobre la lucha interna que tenía su papá, "se sentía frustrado".

"Tenía problemas para enfocarse, y eso lo frustraba. Había problemas en cómo se sentía. Y desde una perspectiva neurológica, no estaba nada bien. Solo había depresión y ansiedad y todo lo que me contaba solo me daba la percepción de que se sentía muy incómodo" dijo Zak.

La esposa de Williams, Susan Schneider Williams, escribió un artículo para la American Academy of Neurology explicando más sobre los cuerpos de Lewy, afirmando que Robin tenía "síntomas que iban y venían, incluyendo movimiento en su mando izquierda, y que tenía historial de depresión el cual regresó meses antes de fallecer", vía CBS.

Quiénes son los hijos de Robin Williams

Robin Williams era padre de tres hijos: Zachary, Zelda y Cody. Después de la inesperada muerte del actor, sus hijos han hablado abiertamente de este tema.

Zachart 'Zak' nació en 1983, tiene 39 años y lanzó una compañía para apoyo a la salud mental junto con su esposa Olivia June tras la muerte de su padre.

Zelda es la hija de en medio, nació en 1988 y tiene 33 años. Debutó en la actuación a los 5 años y ha aparecido en shows como Teen Wolf y Criminal Minds. También es defensora de los temas sobre salud mental.

getty

Y Cody, el hijo menor, nació en 1991 y tiene 30 años. Es productor en un teatro de Nueva York y se casó en 2019 con su novia Maria Flores en casa de sus papás, donde la pareja vivió amor a primera vista.

Qué ha sido de Zelda, hija de Robin Williams

Zelda nació el 31 de julio de 1989 en Nueva York, producto del matrimonio del fallecido actor con Marsha Graces, su segunda esposa y también madre del hermano menor de Zelda (aunque se divorciaron en 2008).

getty

Por si preguntabas, su nombre realmente es Zelda por la serie de videojuegos The Legend of Zelda. Esta joven millennial estuvo en una relación de tres años con el actor australiano Jackson Heywood, pero tiempo atrás Zelda se declaró bisexual.

Estuvo involucrada en algunos proyectos fílmicos con su papá, como House of D junto a Anton Yelchin cuando Zelda tenía 15 años. O el cameo que hizo en el videoclip You Malke Me Feel —y también apareció en un comercial de televisión para promocionar el videojuego The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D.

getty

Su debut fue en 1995 con Nine Months, película en la que sale como la pequeña niña en una clase de ballet. Y a pesar de que tenía ante sí mucha apertura a producciones de gran calibre, se apegó a participar en proyectos de bajo presupuesto y tiraje más independiente. Prestó su voz para la serie animada The Legend of Korra y en Teenage Mutant Ninja Turtles, y en alguna ocasión la revista People la colocó entre las "100 personas más hermosas".

Zelda Williams se alejó temporalmente de las redes sociales en el segundo aniversario de la muerte de su padre Robin Williams para no ser testigo de la avalancha de homenajes y tributos con los que los admiradores de humorista suelen inundar Twitter en esos días.

getty

"Ha llegado de nuevo ese momento del año. Me voy a tomar un descanso de las redes sociales de nuevo. Para todos aquellos que siempre preguntan por qué lo hago, es para que la gente pueda recordar a mi padre en el aniversario de su muerte como desee, sin que yo me sienta sobrepasada por ello o presionada por las expectativas que suele haber sobre mi familia y sobre mí para que hablemos del tema o nos unamos a los homenajes", explicó la entonces joven de 27 años en su cuenta de Twitter.

Pero para tranquilizar a sus seguidores, agradeció: "Siempre estaré agradecida por el cariño que el mundo sigue demostrándole a mi padre, pero por razones obvias, a veces resulta muy duro ser la destinataria de esos sentimientos, y a menudo se espera que responda a ellos", aseguró.

getty

Pasó un largo tiempo para que Zelda Williams diera de qué hablar, y este 2022 fue el año para hacerlo. Ahora con 32 años debutará como directora en la película Lisa Frankenstein, que cuenta con la participación de Cole Sprouse y Kathryn Newton.

Zelda explicó que la película "no era su primera opción para hacer su debut como directora" y que era "desalentador" que sus primeras tres películas fracasen “porque las películas a menudo lo hacen”, vía New York Post. Según la excluisiva de Deadline será una película estilizada a los 80 y que aunque los actores no son adolescentes, actuarán como adolescentes.

Otro medio recalca que "Zelda encontró consuelo en la actuación y escritura después de que su papá falleciera en 2014", y que ella "jamás esperó ser como su papá".