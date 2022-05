¿Quiénes son las hijas pequeñas de Ryan Gosling y cuántos idiomas hablan?

Ryan Gosling y Eva Mendes están juntos desde hace 11 años, lo cual significa que son de las pocas parejas de Hollywood que persisten en su relación. Y aunque mantienen su vida privada pues... en privado, hay un par de conocimientos sobre sus dos adorables hijas: Esmeralda y Amanda.

¿Cómo se conocieron Ryan Gosling y Eva Mendes?

A Gosling se le conocen algunas relaciones con otras mujeres importantes del gremio. Está su breve relación con Sandra Bullock —duraron un años—, después con la actriz con la que compartió cámaras en The Notebook, Rachel McAdams del 2005 al 2007 y luego de nuevo en 2008.

Pero empezó su relación más formal y definitiva con Eva Mendes en 2011, quien fue coestrella de Te Place Beyond the Pines.

¿Cuántos hijos tiene Ryan Gosling y Eva Mendes?

Ryan y Eva tienen dos hijas, nacidas en 2014 y 2016: Esmeralda de 7 años y Amanda Lee de 6 años.

Esmeralda y Amanda, las hijas pequeñas de Ryan Gosling y Eva Mendes

Poco se sabe de las dos hijas pequeñas de Gosling y Mendes, pero el actor habló recientemente con GQ y otorgó a sus seguidores un pequeño update en cuanto a su vida en familia.

"Las niñas están creciendo tan rápido que debo poner la viata en el reloj más de lo que jamás había hecho", contó. Y reveló lo difícil que fue vivir la pandemia con dos menores.

"Nuestras hijas están en una edad complicada donde no podían ver o interactuar con las personas".

En cuanto a Eva, dejó en claro en 2020 que tiene ciertas limitaciones respecto a su vida privada, contestando vía Instagram: "tengo mis límites claros en cuanto a mi hombre y mis niñas. Me gusta hablar de ellos, pero con cierta liitación, no subiré fotos diariamente de nuestra vida. Y ya que nuestras hijas están tan pequeñas y aún no entienden lo que es mostrar su imagen, no tengo su consentimiento".

Aunque Eva Mendes dejó en claro que no revelaría más allá de lo necesario cosas de sus hijas, sí ha externado lo orgullosa que está de ellas. Contó a Closer: "mis dos hijas ya son dos pequeñas mujeres empoderadas. A veces me digo 'oh Dios, necesito salirme del camino para que ustedes lideren'".

Y añadió: "obviamente las protego, pero solo quiero no estorbarles porque realmente son creaturas maravillosas. Me inspiran muchísimo".

¿Cuántos idiomas hablan las hijas de Ryan Gosling?

Este es un tema importante para la pareja, considerando que Eva es de ascendencia cubana.

Tan solo en 2021, Ryan confesó a Modern Luxury que están criando a sus hijas como bilingües. "Por el momento es más un spanglish, ¡gracias a Dios! En cuanto sea español fluido, ay dios mío, c*ño"