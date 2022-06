¿Quiénes son los hijos de Gwyneth Paltrow? Así lucen actualmente

El matrimonio de la afamada actriz y el cantante de Coldplay era una de las relaciones más queridas en su momento, pero la separación de Gwyneth Paltrow y Chris Martin tomó lugar en 2014 y fue inminente.

Aún así lo que une a estas dos figuras públicas es el amor y cariño que tienen por sus dos hijos, Apple y Moses Martin. Ahora son dos adolescentes de los que ocasionalmente se tienen noticias, pero no dejan de ser menos importantes —y son dos promesas para la nueva generación de atistas—.

Cuando Gwyneth Paltrow habló sobre lo difícil que fue su divorcio de Chris Martin

La actriz ha condesado que su ruptura no fue tan perfecta como lo ha hecho creer. Tras diez años de matrimonio, Gwyneth Paltrow y Chris Martin (39) anunciaron su separación en 2014 y desde entonces ambos han mantenido la amistad por el bien de sus hijos, Apple (18) y Moses (16), dando la sensación de una idílica ruptura que, según ha confesado Gwyneth, no ha sido tan perfecta como podría parecer.

getty

"Ha habido veces que [el divorcio] no ha sido fácil para mí, y estoy segura de que tampoco ha sido fácil para él. Pero cuando dijimos que íbamos a pensar primero en nuestros hijos, lo decíamos en serio. Si quieres poner a tus hijos por delante, ¿por qué estás poniendo verde a tu marido delante de ellos? Así que lo intentamos de verdad, lo que significa que tuve que dejar mis tonterías aparte, y centrarme en las razones por las que lo quiero, que es como mi hermano y que la familia siempre va antes que mis problemas. No siempre es fácil, pero era la forma en la queríamos hacerlo. Este no es el final que ninguno de los dos quería, pero es un final y queríamos hacerlo lo mejor posible", contaba Gwyneth a la revista Red.

No obstante, la actriz sabe que nunca podría haber pasado por este trance de la manera que lo hizo sino hubiese sido por la ayuda de Chris, al que agradece la forma en la que aceptó el divorcio.

"Creo que soy muy afortunada de haber tenido un compañero tan dispuesto, con el que llegar a un acuerdo, y que me ha enseñado tanto como yo le he enseñado a él... Nos queríamos mucho y todavía nos queremos y tenemos dos hijos maravillosos juntos. El tiempo ha sido una parte muy importante también. Habíamos roto un año antes de anunciarlo, así que tuvimos ese tiempo para resolverlo todo. Todo se resume en ser capaz de poner el piloto automático cuando te sientes enfadada, celosa o con el corazón roto. Tienes que ponerlo y pensar en lo básico, que amas a esa persona, que es el padre de tus hijos, que es un hombre maravilloso", explicaba Gwyneth.

getty

¿Quiénes son los hijos de Gwyneth Paltrow y Chris Martin de Coldplay?

Paltrow y Martin se conocieron en 2002, cuando la actriz fue invitada al backstage durante una presentación de Coldplay. Se casaron en 2003 y para entonces ya esperaban a su primera hija.

Apple Martin nació el 14 de mayo de 2004 en Londres. Y Moses Martin, el segundo hijo, nació 8 de abril de 2006 en Nueva York.

Quién es Apple Martin y cuántos años tiene

Apple, la hija mayor de Gwyneth Paltrow y Chris Martin, tiene 18 años.

getty

La actriz explicó en su momento a Oprah Winfrey por qué decidieron ponerle ese nombre: "sonaba sumamente dulce y conjuntaba una hermosa imagen para mi... ya sabes, manzanas, son dulces y sanas. Es bíblico y pensé que sonaba encantador y limpio".

A pesar de su joven edad, Gwyneth considera a Apple una "mujer empoderada", según Elle, y que le encanta ver lo involucrada que está en temas de sociedad. Además ha participado en campañas de Goop, la marca de Paltrow.

En otra entrevista del 2020, la actriz de 49 años dijo, "cuando veo a mi hija con sus amigas, las veo tan empoderadas. Tienen tal sentido de poder que es hermoso. No está estropeado".

instagram

En un post de Instagram, la orgullosa mamá de Apple le compartió unas emotivas palabras por el Día Internacional de la Mujer: "esta mujer me da esperanzas para el futuro de la hermandad y el futuro del planeta. Y esta mujer me hizo la mujer que soy hoy día como nadie nunca lo ha hecho".

Y por su cumpleaños número 18 afirmó, "no puedo estar más orgullosa de la mujer en que te convertirse. Eres todo lo que siempre soñé y más. Decir que estoy orgullosa no cubre lo que siento, mi corazón se hincha con sentimientos que no puedo poner en palabras. Eres profundamente extraordinaria en cada sentido. Feliz cumpleaños, mi cariño, espero que sepas lo especial que eres y cuánta luz traes a todos los afortunados en conocerte. Especialmente a mi".

instagram

Quién es Moses Martin y cuántos años tiene

Moses, el hijo menor de Gwyneth Paltrow y Chris Martin, tiene 16 años. El nombre de Moses vino presuntamente de una canción que Chris le escribió a Gwyneth.

instagram

Gwyneth reveló que cuando se embarazó de su segundo hijo, lo único que quería comer eran papas fritas, sándwiches grilled cheese y yogurt. A pesar de la emoción que provocó el bebé, la actriz reveló a medios que padeció de depresión posparto —sintiéndose "como robot".

También le incomodó mucho el cambio de su cuerpo y contrató a un entrenador personal y admitió padecer "culpabilidad" por ser una madre trabajadora.

Para el cumpleaños 16 de su pequeño gran hijo, Gwyneth escribió en redes sociales: "desde que llegaste aquel perfecto día de primavera en Nueva York haz hecho del mundo un lugar mejor. Con cada pensamiento, acción e intuición que tienes haces que la gente se sienta vista, escuchada y valorada. Eses profundamente especial para todos los que te conocen. Estoy tan orgullosa de ser tu mamá, aprovecho cada minuto mientras creces y te conviertes en ese asombroso hombre".

getty

A qué se dedican los hijos de Gwyneth Paltrow y Chris Martin, de Coldplay

Aunque sean tan jóvenes como para sustentar una carrera, nadie descarta que sigan los pasos de uno de sus padres (o los dos).

Hace unos años, cuando Chris Martin y Gwyneth Paltrow aún se encontraban casados, solían ser muy herméticos respecto a sus pequeños y protegían su privacidad a toda costa. Pero conforme sus hijos han ido creciendo, sus apariciones ante los reflectores han aumentado.

Y con ellas, han surgido las preguntas sobre si Moses y Apple heredaron el talento musical de su padre, quien es vocalista de Coldplay, o las dotes actorales de su madre, quien ganó un Oscar a 'Mejor Actriz' en 1998 por 'Shakespeare in love'.

La respuesta bien se pudo dar durante el Festival Glastonbury de 2016, pues pudimos percatarnos que los dos han heredado la pasión por la música de Chris e incluso hicieron su debut en el escenario.

La banda de Martin se encontraba interpretando su éxito 'Up & Up' cuando Apple y Moses aparecieron en el escenario para cantar junto a ellos los coros. La multitud no dejaba de aplaudir mientras los niños actuaban en el escenario.

Gwyneth como cualquier madre orgullosa, se encargó de compartir el emotivo momento a través de su cuenta de Instagram en la que añadió une moji de una manzana por Apple, que significa manzana en inglés, y una ola por Moses ( haciendo una referencia bíblica a Moisés).

Aunque la pareja se separó en 2014, Martin y Paltrow tienen una relación amistosa por el bien de sus hijos. Prueba de ello fue este gran momento que compartieron en familia.