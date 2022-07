Quiénes son los hijos de Jane Fonda —incluyendo su hija adoptiva que "la completó como persona"

Jane Fonda, es una de las actrices más reconocidas de su época (con dos premios Oscar), que además ha encabezado titulares por su activismo —e incluso ha pisado la cárcel a raíz de ello. Con tanto pasando alrededor de la vida de Jane, uno se pregunta, ¿tiene hijos? y si es así, ¿cuántos tiene y quiénes son? Aquí te hablaremos de los tres hijos de Jane Fonda, así como la hija adoptiva que llegó a la casa de los Fonda de adolescente.

¿Cuántas veces se ha casado Jane Fonda?

Su primer esposo fue el director francés Roger Vadim, con quien se casó en 1965 en Las Vegas. La pareja tuvo una hija, Vanessa Vadim (28 septiembre 1968) —llamada así en honor a la activista Vanessa Redgrave. A inicios de los setenta el matrimonio ya tambaleaba, y en 1973 obtuvieron el divorcio

Tan solo tres días después de aquel divorcio, Fonda se casó —con tres meses de embarazo— con el activista Tom Hayden, a quien ya conocía de meses pasados. Juntos tuvieron a su hijo, Troy O'Donovan Garity (7 julio 1973). Y en 1982 adoptaron sin legalidad a la adolescente afroamericana Mary Luana Williams, cuyos padres biológicos eran parte del Partido Panteras Negras.

Durante las fiestas navideñas de 1988 Fonda y Hayden se separaron y el divorcio se culminó en junio de 1990. Al año siguiente, Jane Fonda se casó con su tercer esposo, el magnate Richard Perry, pero disolvieron el matrimonio en 2017 y no tuvieron hijos juntos.

Tan solo en 2021 habló de su vida amorosa a los 84 años con Harper's Bazaar. "No quiero estar en una relación, en una relación sexual de nuevo. No tengo ese deseo. ¿Que si tengo fantasías? Sí, es esta. Conocer a un profesor o investigador, alguien en esa línea que sea realmente capaz de amar y apreciar a una mujer, para poder ponerme a prueba y ver si realmente aparecería".

Vanessa Vadim, la hija mayor de Jane Fonda

Vanessa, actualmente de 53 años, estuvo muy influenciada por su madre para perseguir una carrera en el mundo del entretenimiento. Antes de participar en producciones y hacer cortometrajes, hizo una breve aparición en pantalla junto a Robert Downey Jr, Bill Clinton y Ann Palmer en el documental The Last Party (1993).

Su primer corto documental fue The Quilts of Gee's Bend (2002) y desde entonces no ha aparecido en más obras. Tal parece que la primogénita de Jane Fonda se inclinó por el activismo ecológico y escribe su propia columna en varios sitios de internet, como el afamado tabloide The Daily Beast —en este artículo la describen como "realizadora de documentales, granjera orgánica, un espíritu libre y aunque desee negarlo, royal de Hollywood".

Aunque se sabe poco de la vida privada de Vanessa, tiene dos hijos: Malcolm McDuffy y Viva Vadim. De hecho, estos dos nietos de Jane Fonda fueron arrestados junto con ella en 2021 después de participar en una protesta por el medio ambiente —en un post de Instagram la octagenaria actriz escribió, "saludando a mi nieto que acaba de ser liberado tras haber sido encarcelado por desobediencia civil, abuela orgullosa".

Jane Fonda con su nieta

Después compartió una foto con su nieta, Viva —quien se dedica a las artes plásticas y joyería— y redactó, "con mi nieta Vida Vadim, quien fue arrestada junto con otras 38 personas hoy". Y no hace mucho, Fonda contó a The Tonight Show que años atrás salvó a Malcolm de un oso que había entrado a su casa".

Aunque para el documental Jane Fonda in Five Acts, la actriz se disculpó por la ausencia de su hija Vanessa, porque "entre las dos había surgido un distanciamiento por diferencias personales".

Troy Garity, el hijo de Jane Fonda

El hijo de 49 años de Jane Fonda realmente encontró su vocación en la actuación. Las primeras clases de Troy fueron en la Santa Barbara's Laurel Springs Camp for the Arts, después estuvo en la American Academy of Dramatic Arts.

Su primera aparición en cámara fue cuando era niño y al lado de sus padres, en Introduction to the Enemy (1974). Después actuó en Steal This Movie (2000), Barbershop (2002), Sunshine (2007) y Lake City (2008).

Su mayor reconocimiento fílmico fue con Soldier's Girl (2003), por el cual se llevó una nominación al Golden Globe como Mejor Actor. En 2007 se casó con la actriz Simone Bent y, al igual que sus papás, es un ávido activista y fundó la coalición Peace Process Network y fue presidente del grupo antiviolencia Homies Unidos.

Mary Williams, la hija adoptiva de Jane Fonda

La hija adoptiva de Jane Fonda tiene actualmente 54 años, pero llegó a los 15 a casa de los Fonda y encontró una nueva familia —mientras la actriz recibía a una nueva hija.

Los dos padres biológicos de Mary Luana Williams fueron parte del Partido Panteras Negras, y su papá fue arrestado cuando ella tenía dos años, mientras que al lado de sus cinco hermanos quedó bajo resguardo de su madre alcohólica.

Eventualmente los mandaron al Laurel Springs Children’s Camp (donde estuvo Troy), y ahí Mary conoció a Jane Fonda. "Me sentí escéptica al inicio, ¿qué sucede con esta mujer?, pero me sentía segura con ella, me empecé a ver de forma distinta, y empecé a compartir cómo se sentiría mi vida. También pensaba en mi futuro", escribió Mary años después sobre sus inicios con Fonda en The Lost Daughter: A Memoir.

Legalmente, Jane jamás adoptó a Mary, "te veo como mi hija ahora, si quieres puedes llamarme mamá", le dijo la actriz a la adolescente, quien ya vivía en casa con ella. Después de sobrellevar un par de incomodidades en su nueva vida —como la comida tan distinta— y sentirse en mayor confianza con sus hermanos, Mary y Jane se hicieron muy unidas.

Fonda confesó que añadir a Williams en su familia fue "la pieza que faltaba en su vida", y que ella "me ayudó a estar completa". Pero admitió que tuvo conflictos en ser una buena mamá, "no sabía cómo hacerlo, pero puedes aprender, así que estudié cómo ser un padre, jamás es tarde".