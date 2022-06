Quiénes son los hijos de John Travolta (y cuál fue el que murió de adolescente)

John Travolta es de las figuras más reconocidas en Hollywood —el actor revolucionó la industria no sólo por sus bailes, sino también por su simpatía. Al lado de su fallecida esposa Kelly Preston, con quien tuvo tres hijos, se consagró como uno de los actores mediáticos más queridos.

Pero además del glamour de la industria y el arduo trabajo actoral, John Travolta ha atravesado sucesos dolorosos que involucran su vida personal y la muerte.

En 2009, mientras Travolta y Preston vacacionaban en las Bahamas, Jett Travolta, su primer hijo de 16 años, sufrió una fuerte convulsión que le quitó la vida. Años después, en 2020, murió Kelly Preston a los 57 años de cáncer de seno.

A pesar de las duras batallas de la vida, John Travolta ha estado acompañado de sus otros hijos, Ella y Benjamin Travolta. Juntos han superado los obstáculos y mantienen una armoniosa relación.

Jeff Travolta fue el primer hijo de John y Kelly, nació el 13 de abril de 1992. Como la pareja explicó a Us Weekly en 2012, "era autista, sufría convulsiones cuando era muy pequeño y tuvo síndrome Kawasaki (una enfermedad que inflama los vasos sanguíneos)".

Lamentablemente en las vacaciones de enero 2009 en las Bahamas, Jett murió a los 16 años a consecuencia de un episodio de convulsiones que derivó en un ataque al corazón, recordando toda la alegría que el joven le proporcionó en vida.

En uno de los muchos mensajes de amor que John Travolta manda a su fallecido hijo a través de redes sociales, escribió:

Dicen que perder a un padre es la cosa más dura que te puede suceder. Yo puedo decir ahora que eso no es cierto. Lo más duro es perder a un hijo. Alguien a quien has criado y has visto crecer cada día. Alguien a quien has enseñado a hablar y a caminar. Alguien a quien has enseñado cómo amar. Es lo peor que le puede pasar a cualquiera. Jett me dio mucha alegría. Lo era todo para mí. Esos 16 años siendo su padre me enseñaron cómo querer incondicionalmente. Tenemos que tomarnos un momento para dar las gracias por nuestros hijos, y los hijos deberían hacer lo mismo para dar las gracias por sus padres. Porque la vida es muy corta.