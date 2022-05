Quiénes son los hijos de Nicole Kidman y a qué se dedican

Sumándose a la lista de famosos que han adoptado —junto con Angeline Jolie y Brad Pitt, y Sandra Bullock—, está Nicole Kidman, quien adoptó a dos hijos con Tom Cruise y años después tuvo dos hijas biológicas con su esposo Keith Urban.

¿Qué pasó con los hijos de Nicole Kidman y Tom Cruise?

La estrella de Big Little Lies tiene dos hijos adoptivos: Isabella Jane Cruise y Connor Cruise.

Nicole y Tom se conocieron en la película Days of Thunder en 1990 y seis meses después de su estreno se casaron e intentaron tener hijos. Pero a los 23, Nicole sufrió un embarazo ectópico (cuando el óvulo fecundado se implanta fuera del útero), entonces perdió a su primer bebé. A raíz de esto decidieron adoptar a dos niños: Isabella y Connor.

Getty Images

En 2001 intentaron otro embarazo, pero lo perdió por un aborto espontáneo, y después de este suceso dieron por terminada su relación.

Desde 2006 es esposa de Keith Urban, con quien tuvo a su hija biológica Sunday Rose Kidman Urban, y a una segunda vía subrogada, Faith Margaret Kidman Urban.

En una entrevista con CNN en 2017 dijo, "creo que mi instinto y deseo maternal siempre ha estado ahí desde que he sido niña, y ese es una enorme direccional a quien soy".

"He vivido la maternidad en muchas formas distintas. He pasado por la adopción, dando a luz y por subrogación. Cuando se trata de esto, solamente quiero ser una mamá". Nicole Kidman para CNN

Getty Images

Lo cierto es que se ha especulado por años que Nicole Kidman no mantiene una buena relación con sus hijos adoptivos porque fueron criados por la Cienciología (religión de Tom Cruise), y la actriz dejó de formar parte de ello.

Según la actriz y ex miembro de la Cienciología, Leah Remini, en su libro Troublemaker: Surviving Hollywood and Scientology la hija de Nicole, Isabella, dijo que era una "maldita opresora" en 2006. Pero esto fue hace más de una década, y quizá la relación haya cambiado.

Quién es Isabella Jane Cruise, hija adoptiva de Nicole Kidman y Tom Cruise

La hija mayor de Kidman y Cruise es Isabella Jane Cruise, nacida en 1992 (tiene 29 años) y desde 2015 está casada con Max Parker —algo muy sonado fue que ni Nicole ni Tom asistieron a la boda de su hija, presuntamente porque Isabella quería 'mantener fuera a los paparazzi'—.

Getty Images

Actualmente tiene un negocio de arte en el que su nombre artístico es 'Bella Kidman Cruise', y usa esas iniciales; vende mercancía con sus obras y ha estado en algunas pequeñas exhibiciones.

Kidman habló de su hija a Vanity Fair en 2019: "Bella vive a las afueras de Londres. Se siente más británica, ¿sabes?. Vivíamos ahí para Eyes Wide Shut, Mission Impossible y The Portrait of a Lady. Ambos [hijos] tenían acento británico cuando eran pequeños".

Instagram

Ese mismo año, la actriz de 54 años compartió a The Sun las dificultades que tiene con sus dos hijos mayores. "La maternidad se trata del camino. Habrá momentos increíbles, ya seas una madre adoptiva o biológica. Lo que necesita un hijo es amor".

"Ellos tomaron la decisión de ser Cienciólogos. Es nuestro trabajo como padres siempre mostrarles amor incondicional". Y es que tanto Isabella como Connor fueron adoptados a través de la iglesia de la Cienciología.

Quién es Connor Cruise, hijo adoptivo de Nicole Kidman y Tom Cruise

Connor Cruise nació en 1995 (tiene 27 años) y años atrás siguió los pasos de sus padres en cuanto a la actuación, apareciendo en películas como Seven Pounds y el remake de Red Dawn.

Instagram

Aparentemente, y por lo que muestra en sus redes sociales, ahora Connor dedica su tiempo a la pesca. En 2014, durante una entrevista con Woman's Day, dijo, "amo a mi mamá".

"No me importa lo que la gente diga, sé que mi mamá y yo estamos bien. La quiero mucho. Mi familia significa todo. Y claro, me encanta mi música [fue dj], pero mi familia viene por sobre todas las cosas".

Instagram

Quién es Sunday Rose Kidman Urban, hija biológica de Nicole y Keith

Sunday Rose es la primera hija biológica de Nicole Kidman, nacida en 2008, y actualmente tiene 13 años. Fue una "hija milagro" que Kidman tuvo a los 40 años, a pesar del pronóstico que le tenían.

Recién en 2021 contó a DuJour que su hija adolescente quiere meterse al mundo del entretenimiento. "Tiene el sueño de ser directora. Ella misma aprendió a editar, y aunque yo quisiera salir en una de sus películas, presiento que ni podría acercarme a ellas".

Instagram

Sobre Sunday Rose y su otra hija, Faith Margaret, Kidman confesó: "tengo este enorme deseo de estar para ellas". "No me quiero perder sus noches de sueño, acostarlas es muy importante para mi. Hablamos, tratamos de ser constantes. La mayor consistencia es 'estoy aquí y las amo y saben que eso jamás cambiará'".

Quién es Faith Margaret Kidman Urban, hija biológica de Nicole y Keith

Faith Margaret es la hija más joven de Nicole Kidman, tiene 11 años y nació vía subrogada.

En 2017, la actriz tomó la "intensamente emocional" decisión de introducir a Faith a su subrogada, según Women's Day. Nicole quiso que Faith conocieca a la mujer que la cargó por nueve meses, y que según testimonios este encuentro tuvo lugar junto con Keith Urban.

Instagram

Una de las pocas apariciones públicas que hizo Faith Margare junto con sus papás y hermana mayor fue para los Golden Globes en 2021 —entonces Nicole estaba nominada por The Undoing—. Aunque fue por videoconferencia, el acto de las hijas de Kidman fue muy significativo para sus seguidores.