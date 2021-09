Secretos de belleza y fitness de Beyoncé para llegar radiante a los 40

Siempre se quita el maquillaje antes de dormir 2

Seguro Beyoncé sigue estos 6 pasos para desmaquillarse como experta (y no dañar la piel). Bueno, a ciencia cierta no se sabe, pero su maquillista de confianza, Sir John, reveló que el cuidado de su piel siempre va primero. "Quítate el maquillaje antes de dormir, no importa si mueras de sueño o de borrachez", explicó.