Según la numerología sagrada, este es el mejor lugar para irte de luna de miel

Los números forman parte esencial de nuestra vida, ya que se expresan en cada cosa que existe en el universo. Lo más interesante es que cada uno tiene su propia vibración y, de acuerdo con la fecha de tu boda, puedes saber qué destinos armonizarán a la perfección con tu matrimonio.

La numerología y tu luna de miel

La Numerología es una ciencia ancestral que nos permite tener mejor conocimiento de nosotros mismos. La base es que todo en el mundo está relacionado con las propiedades místicas de los números.

Se dice que puedes calcular el número de tu boda para descubrir cuál sería el destino ideal según tu resultado. Para saberlo, únicamente tienes que sumar cada uno de los números que forman parte de tu fecha hasta obtener una sola cifra.

Por ejemplo, si piensas casarte el 5 de agosto de 2022: 5 + 8 + 2+0+2+2=19. Vuelves a sumarlos hasta quedarte con una sola cifra: 1 + 9 = 10 y 1+0=1.

*Recuerda que los meses tienen su número: enero es 1; febrero, 2; marzo, 3; abril, 4; mayo, 5; junio, 6; julio, 7; agosto, 8; septiembre, 9; octubre, 10 (que al sumar sus dígitos se resume a 1); noviembre es 2 (mes 11 = 1+1) y diciembre es 3 (porque si es el mes 12, sumas 1+2).

En este ejemplo, el 1 es el número de tu boda y, por lo tanto, el de tu luna de miel ideal. Ahora saca el resultado de la fecha de tu gran día, checa a qué vibración pertenece y qué tipo de aventura será perfecta para ti y tu pareja. ¡Diviértete!

Numerología 1: significado para tu luna de miel

La vibración del 1 es dinámica, intensa y representa a los líderes, aunque a veces muestra una tendencia a querer controlar aspectos de una situación que no le conciernen, y pueden tomarse las críticas de modo negativo.

El 1 es el dígito que inicia, por eso es una energía pionera a la que le gusta explorar con ideas que nadie ha probado, razón por la cual tu fiesta podría sentar un precedente, y luego, quizá, descubras en otras recepciones que intentaron copiar elementos de la tuya.

El 1 es creativo, generoso y protector con sus seres queridos, por lo que te asegurarás que en tu boda que tu familia tenga un lugar especial.

DESTINO IDEAL: Islas Galápagos (Ecuador): Un lugar perfecto para tu luna de miel no sólo por su originalidad, sino porque Charles Darwin desarrolló allí su teoría de la evolución, un plus interesantísimo para cualquier amante de la naturaleza, que, además, encontrará una increíble variedad de flora y fauna, siendo la más famosa la tortuga gigante. Las parejas pueden caminar por las islas, practicar snorkel o buceo.

@gsheetsphotography/@adrianaemarquez

OTRAS OPCIONES: Sonoma (California): Vinos de primer mundo, comida deliciosa, escenarios con viñedos interminables y atardeceres que roban el aliento. ¿Qué más se puede pedir? Dubái (Emiratos Árabes Unidos): Ofrece el más alto nivel de glamour y un desierto que se puede recorrer en camello para apreciar los cambios de luz del atardecer.

Numerología 2: significado para tu luna de miel

Este dígito es imaginativo y sensible, para el que las raíces, el hogar y la familia son vitales, al igual que la noción de intimidad, por lo que las bodas de vibración 2 suelen ser en propiedades familiares e incluir sólo a los integrantes cercanos del clan y amigos.

El 2 añade un tono romántico e intuitivo, por lo que simboliza bodas llenas de detalles y momentos sentimentales. Representa por igual el miedo a la pérdida, que a la generosidad y la necesidad de trabajar el tema del desapego. En los días 2 la sensibilidad está en un nivel alto, así que mejor no sientes en la misma mesa a quienes tengan temas delicados pendientes.

DESTINO IDEAL: Italia: Ya sea que recorras la Toscana y pruebes sus maravillosos vinos al lado de tu pareja, o te la pases a las orillas de la costa Amalfitana, este país es ideal para deleitarte con las vistas, comer como los dioses y, por supuesto, admirar expresiones artísticas que quitan el aliento gracias a la arquitectura de esta península y los museos de primer mundo que hay en sus principales ciudades.

@ig_liguria_/@christina_sinkic

OTRAS OPCIONES: Costa Rica: Un destino latinoamericano lleno de romance, descanso y aventura en medio de un paisaje fantástico. Kioto (Japón): Comparado con el ritmo frenético de la capital japonesa(Tokio),Kioto tiene un lugar sereno para relajarse en medio de sus templos y jardines tradicionales.

Numerología 3: significado para tu luna de miel

Un número con una postura filosófica y en busca de la verdad en cada experiencia o relación. Su vibración independiente necesita un ambiente de libertad y expresarse; de hecho, según la energía de este número, viajar es básico para conocer gente y aprender sobre otras culturas, por lo que debes planear con dedicación tu luna de miel, para que ambos estén llenos de ilusión en la misma.

El 3 representa días optimistas en los que las cosas suelen salir bien con un esfuerzo mínimo (¡aunque no hay que pasarse con la autoconfianza!). Es un número afín a los animales, por lo que a tu boda podrías invitar, incluso, a tu mascota.

DESTINO IDEAL: África: Aquí, tu pareja y tú pueden vivir la experiencia de un safari, el cual no sólo será de lo más emocionante al estar tan cerca de algunos de los animales más majestuosos del planeta, sino que también será romántico por los paisajes deslumbrantes de este continente, en el que la naturaleza es la reina. De Sudáfrica a Mozambique, pasando por Botswana y Tanzania, África le dará un toque inolvidable a su viaje nupcial.

@__fabulousworld/@tuludibotswana

OTRAS OPCIONES: Bali (Indonesia): La “Isla de los dioses” es romántica con un toque espiritual gracias a sus templos y paisajes. Lisboa (Portugal): El encanto de esta ciudad europea reside en su ritmo sereno, sus edificios antiguos y los centros nocturnos en los que se puede escuchar el famoso fado.

Numerología 4: significado para tu luna de miel

Este es de los más originales y les gusta salirse del camino trillado, porque se aburre con las fórmulas ordinarias... y bueno, también ama escandalizar un poco. Es una vibración vanguardista, así que tú no te limites y, si algo te gusta, divierte o hace feliz, inclúyelo en tu gran día y en tu luna de miel. El 4 augura cambios inesperados que se deben tomar con flexibilidad y humor.

Estas bodas pueden tener un elemento excéntrico, ya sea el vestido de la novia, la pareja que conformas con tu novio o novia, etc., y también suelen ser multitudinarias y contar con invitados variopintos que le pondrán un ambiente único a la fiesta.

DESTINO IDEAL: Sri Lanka: Para armonizar con el aspecto único de tu boda, este destino es perfecto, pues ofrece todo tipo de paisajes, que van desde océano, selva, ríos hasta hoteles de primer mundo, donde se pueden ver a los monos en los árboles. El clima casi siempre es soleado y sus safaris son conocidos por la variedad de la fauna en sus parques nacionales.

@great.outside/@dasun_photolike_

OTRAS OPCIONES: Las Vegas: Un sitio ideal para los recién casados porque brinda una increíble vida nocturna, excelente shopping y spas de primer nivel para relajarse. Río de Janeiro (Brasil): Sus playas, rodeadas de montañas y con gente alegre jugando voleibol, te darán una luna de miel con excelente vibra.

Numerología 5: significado para tu luna de miel

El carisma del 5 abre puertas y te invita a darle más crédito a la intuición. El sistema nervioso puede crisparse durante los días 5, por lo que hay que rodearse de personas y ambientes armoniosos. Son fechas ideales para las buenas conversaciones, o sea, en tu celebración marital fomenta pausas y espacios íntimos.

Los temas vitales del 5 son la comunicación, el intelecto, el movimiento, la versatilidad y la magia, en especial la relacionada con duendes, hadas y otros misterios, así que agrégale un toque místico a tus nupcias y luna de miel.

DESTINO IDEAL: Dubrovnik (Croacia): El romance se respira en cada rincón de esta ciudad pintoresca a la que también se le conoce como “La Joya del Adriático”, por sus playas tranquilas que le bajan el estrés a cualquiera. Además de su oferta cultural, se puede disfrutar de una grata experiencia culinaria gracias a sus deliciosos mariscos.

@putni_kofer, @busraaolmus

OTRAS OPCIONES: Reikiavik (Islandia): Para deslumbrarse con la magia de la aurora boreal y gozar de una de las ciudades más limpias y seguras del mundo. Walt Disney World (Florida): Ir con tu príncipe o princesa encantada a este paraíso de juegos, imaginación y magia será la mejor manera de iniciar tu vida marital.

Numerología 6: significado para tu luna de miel

Está relacionado con la sensibilidad artística, el punto de vista femenino y el romance. Al 6 no le gustan las discusiones, los celos o actitudes desagradables, así que reconcíliense y apacigüen a quienes estén peleados. Se trata de una vibración que ejerce un gran magnetismo, por lo que nadie querrá perderse tu boda; y tu luna de miel estará llena de momentos inolvidables, donde la música y las expresiones artísticas serán protagonistas.

Procura que tu enlace y viaje sean en algún lugar rodeado de naturaleza, con fuentes cantarinas, árboles majestuosos y flores, con detalles bellos y artísticos. Con el 6 ten cuidado de no ir a los extremos: ni dispendio ni tacañería.

DESTINO IDEAL: Grecia: Desde sus calles empedradas y el Partenón hasta el castillo de Kritinia en Rodas, una luna de miel en la histórica nación se sentirá como un viaje en el tiempo. Historia, arte, comida mediterránea y rincones románticos por doquier; una parada muy recomendable es la isla de Santorini, rodeada de playas y deslumbrantes edificaciones blancas.

@southern.lilii/@topworldhotel

OTRAS OPCIONES: Hòi An, Vietnam: Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, este pueblo pacífi- co maravilla por su arquitectura antigua. Tulum, México: Esta ciudad repleta de imponentes ruinas mayas no sólo ofrece historia, sino algunas de las playas más paradisiacas del mundo.

Numerología 7: significado para tu luna de miel

La vibración del 7 es espiritual, sensible, compasiva y misteriosa. Rige los espejismos y el autoengaño, pero también la fe, los milagros y los sueños hechos realidad, por lo que es un día muy especial para llegar al altar. Quizá te casas tras vencer una batalla, que pudo haber sido externa o interna, pero lograste conciliar emociones y vencer miedos, así que tu boda significa un sueño cristalizado después de un gran esfuerzo, por lo que hay que festejarla en grande.

Tu fiesta tal vez tuvo un toque ‘alternativo’, así que trata de que tu luna de miel mantenga ese misticismo y sea un tanto hipnótica. Las bodas de vibración 7 son muy afines a los espacios cercanos al agua, elige un lugar húmedo.

DESTINO IDEAL: Lhasa (Tíbet): Es para las parejas que quieran desconectarse de sus rutinas y sumergirse en la cultura de un lugar espiritual. Conviene tomar un tour al que durante años fue el hogar del Dalái lama, el palacio de Potala, máxima expresión de la arquitectura tibetana, en donde se pueden apreciar unas vistas espectaculares de los Himalayas.

@its_about_china_

OTRAS OPCIONES: Isla de Hawái: Reúne lo esencial que se puede disfrutar en una luna de miel hawaiana: playas, comida y paisajes sin igual. Machu Picchu (Perú): Ofrece aventura y misticismo. Esta antiquísima ciudad, Patrimonio de la Humanidad, está repleta de historia y misterios.

Numerología 8: significado para tu luna de miel

Este dígito impera la experiencia, autodisciplina y estabilidad, así que cuando planees tu boda y luna de miel busca el consejo de los más experimentados. Vete por el camino clásico y acude con los proveedores de mejor reputación, porque a la vibración 8 no le gustan los riesgos, aunque te augura éxito si te apegas a los lineamientos de la tradición.

Claro, nada de esto es sinónimo de acartonamiento, sólo es un aviso de que es vital planear con anticipación cada detalle. Éstas son bodas y viajes que marcan el inicio de un matrimonio sólido, construido paso a paso con esfuerzo y la resistencia necesaria para durar toda la vida.

DESTINO IDEAL: París (Francia): Nada más clásico, para los de alma romántica y cultural, que una deliciosa estancia en la “Ciudad de la Luz”, con tiempo suficiente para visitar los puntos turísticos que ofrece este lugar, que incluyen algunos de los museos más bellos del mundo. Recorre a pie sus calles y contempla la vista en algunos de sus famosos cafés al aire libre.

@paris.explore/@parisaholicgram

OTRAS OPCIONES: Tailandia: Un sitio un tanto exótico, que ofrece lujos y comodidades con un toque calculado de aventura, como montar un elefante o acampar a todo lujo. Sídney (Australia): Comida espectacular, mucha acción y belleza natural de sobra son los elementos que se fusionan para una luna de miel romántica y divertidísima.

Numerología 9: significado para tu luna de miel

Representa la acción, fuerza, originalidad e iniciativa. Con toda esta energía disponible en los días señalados por el 9, la impulsividad y las reacciones temperamentales son algunas de las conductas que hay que tener a raya, por eso, durante la planeación de tu enlace y la luna de miel, tu pareja y tú deben respetar ciertos códigos para no alterarse, ceder y ponerse de acuerdo.

La valiosa lección de dominar el arte de la negociación sentará un invaluable precedente en su matrimonio. Una intuición afinadísima y franqueza son dos herramientas del 9 que ayudan a llegar al fondo de las cosas y a solucionar todo más rápido. Rodéate de gente positiva que nutra tu entusiasmo, pero limite los impulsos.

DESTINO IDEAL: Queenstown (Nueva Zelanda): Este destino es perfecto para los adictos a la adrenalina, ya que cuenta con kilómetros de naturaleza por explorar. Entre las actividades a realizar se puede hacer hiking en el Routeburn Track, pasear en bici o recorrer el espectacular lago Wakatipu en una lancha.

@travelnewzealandwithme/@aurorasolerurb

OTRAS OPCIONES: Ibiza (España): Además de su internacional y famosa vida nocturna, este destino también ofrece selvas exuberantes y un pueblo pintoresco de lo más romántico. Alaska: Algunos de los mejores trabajos de la madre tierra se encuentran en este lugar, para parejas aventureras que deseen admirar glaciares, ballenas y osos.